Barcelona vence Getafe, amplia vantagem e se aproxima do título do Espanhol

O Barcelona deu um passo importante rumo à conquista do título de LaLiga neste sábado, com uma vitória por 2 a 0 fora de casa sobre o Getafe, pela 32ª rodada do Campeonato Espanhol.

Com os gols de Fermín e Marcus Rashford, o time catalão conquistou os três pontos e aumentou sua vantagem para onze pontos sobre o Real Madrid, que na sexta-feira, em Sevilha, ficou no empate em 1 a 1 com o Real Betis.

Barça amplia liderança e pode ser campeão antecipado

O Barça consolidou sua liderança da tabela, mantendo agora uma distância confortável de onze pontos em relação ao rival Real Madrid, restando cinco rodadas para o fim, com quinze pontos em disputa.

Diante desse cenário, o time catalão poderá garantir o bicampeonato de LaLiga já na próxima rodada, caso vença o Osasuna em Pamplona e o Real Madrid não consiga vencer fora de casa o Espanyol.

Desfalques e fim de jejum contra o Getafe

A equipe do Barcelona encerrou uma sequência de cinco jogos sem vitória contra o Getafe, chegando à partida deste sábado desfalcada de Lamine Yamal, afastado devido a uma lesão muscular que o tirará do restante da temporada.

Sem o camisa 10 do Getafe, Flick recorreu mais uma vez ao veterano Robert Lewandowski, que deu um susto logo no início com uma cabeçada em que a bola passou por cima do travessão, embora só tenha conseguido colocar seu time em vantagem no intervalo.

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Como foi o jogo?

Fermín abre o caminho da vitória

Pedri deu um lançamento preciso para Fermín, que recebeu e finalizou na saída do goleiro David Soria, aos 46 minutos do primeiro tempo. O Barça conseguiu, assim, abrir o placar após uma etapa inicial em que teve dificuldades para encontrar espaços na sólida defesa do Getafe.

Controle do jogo e gol decisivo de Rashford

Com o placar a seu favor, o Barcelona adotou uma postura diferente, mantendo a posse de bola e esperando que o adversário avançasse para tentar explorar os espaços abertos.

Dani Olmo poderia ter ampliado a vantagem após receber um passe na área de Jules Koundé da direita, mas seu chute foi defendido por Soria. O Barça manteve o controle da partida até conseguir marcar o gol que garantiu a vitória, quinze minutos antes do apito final.

O inglês Rashford aproveitou um lançamento longo de Lewandowski, arrancou em velocidade e ficou cara a cara com o goleiro do Getafe, marcando o gol que garantiu a vitória, aos 29 minutos.



*Por AFP