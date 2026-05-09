Atlético de Madrid perde do Celta em casa pelo Campeonato Espanhol

O Atlético de Madrid perdeu por 1 a 0 para o Celta de Vigo neste sábado, pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol, no Riyadh Air Metropolitano. Borja Iglesias marcou o único gol da partida.
Situação na tabela
Com esse resultado, o Atlético continua na quarta colocação, com 63 pontos. O Celta, por sua vez, mantém viva a esperança de conseguir a quinta vaga para a Liga dos Campeões na próxima temporada e aparece em sexto na tabela, com 50 pontos, apenas três de diferença do quinto colocado, Real Betis.
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📋 Resumo do jogo
🔵🔴 ATLÉTICO DE MADRID 0 x 1 CELTA DE VIGO ⚪🔴
🏆 Competição: Campeonato Espanhol - 35ª rodada
🏟️ Local: Riyadh Air Metropolitano, em Madrid (Espanha)
📅 Data: 9 de maio de 2026 (sábado)
⏰ Horário: 13h30 (de Brasília)
GOL
- ⚽ Borja Iglesias, aos 17' do 2ºT (Celta de Vigo)
O gol do jogo
O Celta de Vigo marcou o único gol da partida aos 17 minutos da segunda etapa. Borja Iglesias aproveitou o passe de Swedberg e encobriu o goleiro Oblak.
Próximos jogos
Atlético de Madrid
- Jogo: Osasuna x Atlético de Madrid
- Competição: Campeonato Espanhol - 36ª rodada
- Data e horário: 12 de maio de 2026 (terça-feira), às 16h30 (de Brasília)
- Local: Estádio Reyno de Navarra, em Navarra (Espanha)
Celta de Vigo
- Jogo: Celta de Vigo x Levante
- Competição: Campeonato Espanhol - 36ª rodada
- Data e horário: 12 de maio de 2026 (terça-feira), às 14h (de Brasília)
- Local: Estádio de Balaídos, em Pontevedra (Espanha)
Mais resultados do Espanhol deste sábado
- Elche 1 x 1 Alavés
- Sevilla 2 x 1 Espanyol