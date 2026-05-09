Atlético de Madrid perde do Celta em casa pelo Campeonato Espanhol

O Atlético de Madrid perdeu por 1 a 0 para o Celta de Vigo neste sábado, pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol, no Riyadh Air Metropolitano. Borja Iglesias marcou o único gol da partida.

Situação na tabela

Com esse resultado, o Atlético continua na quarta colocação, com 63 pontos. O Celta, por sua vez, mantém viva a esperança de conseguir a quinta vaga para a Liga dos Campeões na próxima temporada e aparece em sexto na tabela, com 50 pontos, apenas três de diferença do quinto colocado, Real Betis.

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📋 Resumo do jogo

🔵🔴 ATLÉTICO DE MADRID 0 x 1 CELTA DE VIGO ⚪🔴

🏆 Competição: Campeonato Espanhol - 35ª rodada

🏟️ Local: Riyadh Air Metropolitano, em Madrid (Espanha)

📅 Data: 9 de maio de 2026 (sábado)

⏰ Horário: 13h30 (de Brasília)

GOL

⚽ Borja Iglesias, aos 17' do 2ºT (Celta de Vigo)

O gol do jogo

O Celta de Vigo marcou o único gol da partida aos 17 minutos da segunda etapa. Borja Iglesias aproveitou o passe de Swedberg e encobriu o goleiro Oblak.

Próximos jogos

Atlético de Madrid

Jogo: Osasuna x Atlético de Madrid

Osasuna x Atlético de Madrid Competição : Campeonato Espanhol - 36ª rodada

: Campeonato Espanhol - 36ª rodada Data e horário : 12 de maio de 2026 (terça-feira), às 16h30 (de Brasília)

: 12 de maio de 2026 (terça-feira), às 16h30 (de Brasília) Local: Estádio Reyno de Navarra, em Navarra (Espanha)

Celta de Vigo

Jogo: Celta de Vigo x Levante

Celta de Vigo x Levante Competição : Campeonato Espanhol - 36ª rodada

: Campeonato Espanhol - 36ª rodada Data e horário : 12 de maio de 2026 (terça-feira), às 14h (de Brasília)

: 12 de maio de 2026 (terça-feira), às 14h (de Brasília) Local: Estádio de Balaídos, em Pontevedra (Espanha)

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