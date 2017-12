Gabriel Jesus se machuca sozinho e sai de jogo do City chorando

Uma triste notícia marcou o empate entre Manchester City e Crystal Palace, na manhã deste domingo. O brasileiro Gabriel Jesus se lesionou sozinho durante a partida e deixou o campo chorando muito, sendo consolado por um profissional do City.

De volta ao time titular dos citizens, em partida válida pelo Campeonato Inglês, Gabriel Jesus atuou por apenas 23 minutos. Ainda no primeiro tempo do duelo, o atacante brasileiro abriu muito as pernas ao tentar impedir a jogada de um adversário e acabou caindo no gramado. O jogador chegou a retornar ao jogo, mas, aos 23 minutos, precisou ser substituído e deu lugar ao argentino Kun Aguero.

A suspeita é de que o jogador tenha lesionado o ligamento cruzado do joelho, uma lesão que preocupa e pode deixar o atacante alguns meses fora de combate. Os periódicos ingleses também afirmam que o técnico Pep Guardiola deverá, caso a suspeita se confirme, ir ao mercado para buscar um substituto, com o principal nome sendo Alexis Sánchez, do Arsenal.

Desde que chegou ao Manchester City, em janeiro de 2017, Gabriel Jesus sofreu com uma série de lesões. Logo no início de sua trajetória, o atacante brasileiro sofreu fratura no quinto metatarso do pé direito e ficou fora dos gramados por cerca de dois meses. Já em junho, Jesus lesionou a região da face e ficou parado por 27 dias.

Após início arrasador, quando caiu nas graças da torcida e tornou-se titular do time de Pep Guardiola, que hoje ocupa a liderança do Campeonato Inglês, Gabriel Jesus caiu de produção e perdeu espaço entre os 11 titulares dos citizens.