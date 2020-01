Giro dos Estaduais: Chape e Ceará seguem sem vencer, Bahia e Náutico assumem lideranças

Vitória fica duas vezes na frente, mas não sai do empate com a Juazeirense; reservas do Bahia vencem e assumem a liderança do Baiano

Abrindo a terceira rodada do Campeonato Baiano, o Vitória só empatou com a Juazeirense, em pleno Barradão. Nickson, de falta, abriu o placar para o Leão aos 5 minutos. Contudo, ainda na primeira etapa, Nino Guerreiro igualou o marcador. Eron, de pênalti, voltou a colocar os donos da casa em vantagem na reta final, mas também em uma penalidade, Clebson decretou o resultado. O Vitória é apenas o quinto na tabela.

FIM DE JOGO Em jogo movimentado o Vitória empata em 2×2 com a Juazeirense no Barradão. O Leão volta a campo, pelo #Baianão, no próximo domingo (02), às 16h, contra o Vitória da Conquista, no estádio Lomanto Júnior. #SouMaisVitória30Mil#SurgeUmNovoVitória pic.twitter.com/sSptkAoQdg — EC Vitória (@ECVitoria) January 30, 2020

Já o Bahia fez o dever de casa e venceu na rodada. Com gol de Gilberto aos 49 do segundo tempo, o Esquadrão derrotou o Bahia de Feira por 1 a 0 e assumiu a liderança do Baiano, mesmo jogando com uma equipe de transição. Em três jogos, o Tricolor fez sete pontos.

Chapecoense perde em casa e segue sem vencer no Catarinense; Figueirense vence clássico e vira líder

A Chape não começou bem o ano de 2020. Nesta quarta-feira, em plena Arena Condá, o Verdão foi derrotado em 1 a 0 para o Juventus-SC e continua sem vencer no Catarinense. O Verdão apenas o antepenúltimo.

FINAL DE PARTIDA. Pela terceira rodada do Campeonato Catarinense, a Chapecoense foi superada pelo Juventus na Arena Condá. O próximo compromisso do Verdão é no próximo domingo, às 18h30, novamente em Chapecó. #VamosChape pic.twitter.com/QyILVibdLi — Chapecoense (@ChapecoenseReal) January 30, 2020

Figueira vence clássico diante do Joinville e assume a ponta da tabela

O Figueirense derrotou o Joinville, de virada, no Orlando Scarpelli, por 2 a 1 e assumiu a liderança do Campeonato Catarinense. Luquinhas abriu o placar para o Tricolor, mas Diego Gonçalves e Pedro Lucas garantiram o triunfo ao Furacão

Ceará sofrer para empatar com o Ferroviário na estreia do Cearense

No Presidente Vargas, em Fortaleza, o Ceará suou para arrancar um empate de 1 a 1 do Ferroviário na estreia do Campeonato Cearense. Wellington abriu o placar para os visitantes no primeiro tempo e, depois de muito insistir, o lateral-direito Samuel Xavier conseguiu o empate só aos 44 da etapa complementar. Contratado em novembro, o técnico Argel Fucks sem vencer a frente do Vovô.

Campeonato Goiano

De virada, os reservas do Goiás derrotaram o Anapolina por 3 a 1, fora de casa, pela 3ª rodada do Campeonato Goiano. Depois de Riquelme fazer 1 a 0 para o time do interior goiano, Figueira, de pênalti, Keko e Daniel Bessa garantiram a segunda vitória do Esmeraldino na competição, que se mantém na terceira posição, com sete pontos.

Anapolina 1 x 3 Goiás

🔥 chama kekito 🎶 pic.twitter.com/p5Lz5p0amf — Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) January 30, 2020

O líder, Atlético Goianiense, segue fazendo bonito. O Dragão goleou o Anápolis por 5 a 1, no Estádio Olímpico, conquistando sua terceira vitória em três jogos. Renato Kayzer e Matheuszinho, duas vezes cada, e Luisão (contra) marcaram para o Tricolor. Vinícius descontou.

Náutico goleia Decisão e assume liderança provisória do Pernambucano

Sem sustos, o Timbu aplicou 4 a 0 no Decisão, nos Aflitos, pela terceira rodada do Campeonato Pernambucano. Kieza (duas vezes), Jean Carlos e Matheus Carvalho marcaram os gols. Chegando aos sete pontos, o Náutico assume a liderança e torce para um tropeço de Santa Cruz e Afogados, que jogam no final de semana, pelo complemento da rodada.