Marcelo Lomba comemora grande atuação em empate do Inter

O goleiro Marcelo Lomba foi o grande destaque do empate sem gols entre Internacional e São Luiz, pelo Campeonato Gaúcho. O goleiro colorado fez ótimas defesas ao longo dos 90 minutos e foi o grande responsável pelo time comandado por Odair Hellmann não se dirigir ao vestiário em desvantagem no marcador.

Substituto de Danilo Fernandes, lesionado, Lomba vem tentando aproveitar as oportunidades neste início de ano para se firmar como titular na meta do Internacional. Se repetir a atuação deste domingo, é muito provável que ele alcance o objetivo.

“A gente vem trabalhando bastante. Agradeço a Deus por estar me ajudando. Tenho trabalhado bastante para representar bem a camisa do Inter. É sempre um grande desafio, a gente quer fazer um grande ano. Claro que precisamos melhorar um pouquinho, mas estamos no caminho certo. Quinta-feira temos que estar juntos com a torcida no Beira-Rio para conseguirmos a classificação na Copa do Brasil”, afirmou Marcelo Lomba na saída de campo.

Insatisfeita com o desempenho do time, a torcida colorada criticou duramente alguns jogadores no estádio do Vale. Voltando o foco para o próximo compromisso na temporada, contra o Cianorte, pela Copa do Brasil, os jogadores sabem que precisam jogar um futebol bem superior ao deste domingo para não protagonizar um vexame no Beira-Rio.

“Entramos desatentos, isso não pode acontecer. Imagina num jogo de quartas de final, semifinal, na Copa do Brasil. Conversamos no vestiário, voltamos melhores no segundo tempo, martelamos, mas não conseguimos fazer o gol. Saímos daqui chateados com o resultado”, completou Uendel, lateral-esquerdo do Inter.