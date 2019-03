Inter precisa vencer o Novo Hamburgo para fechar Gauchão em 2º

Após perder o clássico Gre-Nal, o Internacional volta a campo para enfrentar o Novo Hamburgo nesta quarta, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Beira-Rio, pela 11ª rodada do Campeonato Gaúcho. Ocupando o terceiro lugar com 19 pontos, o Colorado necessita de uma vitória, além de torcer para que o Caxias não derrote o São José-RS, para terminar na segunda posição.

Suspensos, o volante Nonato e o atacante Nico López ficam de fora do confronto do meio da semana. Com dores musculares, o meia Patrick ainda não deve retomar a titularidade. A tendência é que o técnico Odair Hellmann utilize o time titular ou uma equipe mista.

O volante Rodrigo Lindoso que sofreu um trauma no joelho direito desfalcará os vermelhos por 15 dias. D’Alessandro, Sarrafiore, Guilherme Parede e Pedro Lucas devem ser as novidades do Inter.

Enquanto isso, o Novo Hamburgo está em sexto lugar com 15 pontos e luta para melhorar a sua colocação na competição. O técnico Bolívar, por sua vez, deve manter a mesma formação usada no empate diante do Juventude por 1 a 1. O último confronto entre as duas equipes no Beira-Rio ocorreu há dois anos na primeira partida da final do Gauchão que terminou empatado em 2 a 2.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X NOVO HAMBURGO

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre-RS

Data: 20 de março (quarta-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Eleno Todeschini (RS)

Assistentes: Maurício Penna (RS) e Júlio de Freitas (RS)

INTERNACIONAL: Lomba, Zeca, Moledo, Cuesta e Iago, Dourado, Edenílson, Sarrafiore e D´Alessandro, Guilherme Parede e Pedro Lucas.

Técnico: Odair Hellmann

NOVO HAMBURGO: Gustavo; Ednei, Fred, Luis Gustavo e Neuton; Amaral, Willian Schuster e Mossoró; Juninho, Héctor Bustamante e Leandro Cearense.

Técnico: Bolívar

Confira os demais jogos do Gauchão desta quarta-feira, respeitando o horário de Brasília:

21h30- Juventude x Avenida

21h30 – Veranópolis x Brasil de Pelotas

21h30 – São José x Caxias

21h30 – Aimoré x São Luiz