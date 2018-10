Marquinhos marca, PSG goleia time de Ganso e mantém 100% no Francês

O Paris Saint-Germain deu continuidade ao início avassalador no Campeonato Francês neste sábado. Pela 10ª rodada da competição, a equipe de Thomas Tuchel, mesmo sem Neymar, poupado, não teve dificuldades para golear o Amiens, do apagado Paulo Henrique Ganso, por 5 a 0. Os gols da partida realizada no Parque dos Príncipes foram marcados por Marquinhos, Draxler, Diaby, Mbappé e Rabiot.

Com o resultado, o Paris Saint-Germain conquista a décima vitória em 10 jogos, chega aos 30 pontos e segue tranquilo na liderança. O Amiens, por sua vez, estaciona nos 10 pontos e ocupa a 17ª colocação, sem riscos de entrar na zona de rebaixamento ao decorrer da rodada.

O time parisiense volta aos gramados pela competição apenas no próximo domingo, dia 28, quando visita o Olympique de Marselha, no Velódrome, às 17 horas (de Brasília). Um dia antes, às 15 horas (de Brasília), o Amiens busca recuperação diante do Nantes, em casa, no Stade de la Licorne.

PSG aproveita força da bola aérea para construir boa vantagem

Agressivo no ataque e seguro na defesa, o Paris Saint-Germain sobrou no primeiro tempo. Logo aos 10 minutos, após perder três boas oportunidades, a equipe parisiense aproveitou a força da bola aérea para inaugurar o marcador com Marquinhos. Em cobrança de escanteio de Di María, o brasileiro fechou na primeira trave e cabeceou sem chances de defesa para o goleiro

Após sair na frente, os comandados de Thomas Tuchel baixaram o ritmo, mas ainda sim seguiam assustando o adversário, que, com dificuldades na construção ofensiva, impulsionada pela atuação apagada de Paulo Henrique Ganso, pouco produzia ofensivamente. Aos 33 minutos, Cavani se antecipou à marcação depois de cruzamento e testou para Gurtner espalmar.

O PSG retomou o ritmo intenso dos momentos iniciais nos instantes finais da etapa inaugural e foi recompensado com o segundo gol. Em lance muito parecido com o tento de Marquinhos, Di María cobrou escanteio na primeira trave para Rabiot cabecear e contar com um auxílio da trave, aumentando a vantagem dos anfitriões. Ainda houve tempo para Cavani, sozinho na entrada da pequena área, completar cruzamento para fora.

Sem forçar, PSG transforma vitória em goleada

Nos dois primeiros minutos da segunda etapa, o Amiens fez mais ofensivamente do que em todo o tempo inaugural. O meio-campista Monconduit recebeu na entrada da área e finalizou rasteiro. A bola ganhou o rumo do canto esquerdo de Areola, que espalmou do jeito que deu. No rebote, Ghoddos bateu forte para mais uma intervenção do arqueiro francês.

Passado o susto, os mandantes retomaram o controle do jogo, mas não criavam como na primeira etapa. Muito pela atuações apagadas de Cavani e Mbappé. O primeiro, inclusive, desperdiçou boa chance para marcar por conta do preciosismo. Após bola enfiada, o uruguaio saiu na cara do gol, mas demorou muito para finalizar e foi travado pela marcação.

O PSG resolveu dar intensidade na reta final da partida, e com facilidade transformou a vitória em goleada. O terceiro gol veio novamente da bola aérea. O espanhol Bernat foi acionado pela ponta esquerda e cruzou para Draxler testar para as redes. Na sequência, Mbappé recebeu na ponta direita e bateu cruzado, marcando um belo gol. Ainda houve tempo para o jovem Diaby, que havia acabado de entrar na partida, fazer o quinto ao finalizar após driblar dois marcadores e decretar o triunfo parisiense por 5 a 0.