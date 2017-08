Com todos os brasileiros em campo, Lille perde para o Strasbourg

O Lille viajou para enfrentar o Strasbourg fora de casa na manhã deste domingo, mas não teve o mesmo desempenho da primeira rodada. Diferente da vitória por 3 a 2 sobre o Nantes, o time de Bielsa agora perdeu para a equipe de Estrasburgo fora de casa por 3 a 0. O destaque da partida vai para a presença dos brasileiros em campo. Os gols da partida foram de Martin, Lienard e Grimm.

A boa atuação da equipe do Lille não aconteceu neste domingo. O time travou um embate sem emoções contra o Strasbourg e não aproveitou as boas oportunidades da partida. A diferença deste jogo é que o técnico Bielsa utilizou todos os brasileiros, mas agora, em trocas diferentes.

Antes, Bielsa costumava trocar Thiago Mendes por Thiago Maia, mas, nesta partida, o comandante iniciou o jogo com o ex-são-paulino em campo, mas o substituiu com apenas 12 minutos de jogo pelo malês Yves Bissouma. Pouco tempo depois, o argentino colocou o campeão olímpico no lugar do francês Kevin Malcuit.

Após um primeiro tempo morno, o Strasbourg soube aproveitar uma grande oportunidade e balançou as redes pela primeira vez somente aos 29 da última etapa, com um acerto do meio-campista Jonas Martin.

O segundo da partida foi praticamente um “presente” do Lille à equipe anfitriã. Após uma falta de Edgar Ie na pequena área do time visitante, o juiz deu penalidade máxima e o jogador Dimitri Lienard converteu.

O que já parecia ruim, pôde piorar para o time de Bielsa. Faltando apenas um minuto para o apito final, Jeremy Grimm, que tinha entrado há três minutos, apareceu numa boa oportunidade e fez o terceiro do Strasbourg, fechando o placar da partida aos 44 do segundo tempo.