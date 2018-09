Com gol de Neymar, PSG vence o Nîmes e segue 100% no Francês

Pela quarta rodada do Campeonato Francês, o Paris Saint-Germain visitou o Nîmes neste sábado e não teve vida fácil. Depois de um primeiro tempo tranquilo, com gols de Neymar e golaço de Di Maria, a equipe da casa voltou com tudo para a segunda etapa e chegou a empatar o jogo, mas Mbappé recolou o time visitante na frente e ainda viu Cavani ampliar para garantir a vitória pelo placar de 4 a 2.

A vitória do PSG começou a ser construída no primeiro tempo, quando Neymar inaugurou o marcador aos 35 minutos. Quatro minutos depois, o argentino ampliou para os visitantes com um gol olímpico, marcado em cobrança de escanteio venenosa.

A segunda etapa, porém, foi surpreendente. Os donos da casa voltaram acessos e conseguiram dois gols em sequência, o segundo dele de pênalti com a ajuda do árbitro de vídeo. O Nîmes, inclusive, quase conseguiu a virada, mas Mbappé recebeu belo passe de Neymar e marcou mais um golaço para recolocar o PSG na frente. Cavani ainda ampliou nos acréscimos.

Com o resultado, o PSG segue com 100% de aproveitamento no Francês depois de quatro jogos e chega a 12 pontos, se mantendo na liderança do campeonato. O Nîmes, por sua vez,

Com a data Fifa e os amistosos no início deste mês, ambos os times só voltam a campo daqui duas semanas, a partir do dia 14 de setembro, sem dia e horário ainda definidos. O Nîmes visita o Bordeaux e o PSG recebe o Saint-Étienne.

O jogo

A partida começou com um ritmo lento. As equipes se estudavam bastante nos primeiro minutos e não conseguiam chegar com perigo na área adversária. O PSG ficava mais com a bola no pé, mas sofria com um jogo truncado e de marcação forte.

O time visitante trocava passes na intermediária, tentando achar espaços para criar, mas os donos da casa se seguravam bem e apostavam nos contra-ataques e lançamentos longos.

Neymar enfim abre o placar

Somente com 35 minutos de bola rolando, a rede balançou pela primeira vez. Após bela jogada coletiva do PSG, Meunier cruzou pela direita, e Neymar se jogou para mandar a bola para o fundo do gol e colocar sua equipe na frente.

Di Maria amplia para o PSG com golaço

Logo na sequência, quatro minutos depois, Di Maria cobrou um escanteio com curva na bola, que estufou as redes do goleiro do Nîmes em um golaço olímpico.

O time da casa ainda chegou a assustar o PSG no fim da primeira etapa. Savanier recebeu na esquerda, invadiu a área e arriscou o chute no cantinho, mas a bola acabou saindo e o placar seguiu em 2 a 0 para o intervalo.

A segunda etapa começou novamente sem muitas emoções. A primeira boa chance aconteceu apenas ao 10 minutos, quando Mbappé recebeu bom lançamento e chutou no cantinho com perigo, mas Bernardoni mandou para fora e salvou o Nîmes.

Torcida comemora e VAR entra em ação

O jogo esquentou aos 17 minutos, quando Bobichon arriscou de fora da área, marcou um golaço e diminuiu para os anfitriões, para delírio das arquibancadas.

A partida seguiu agitada e mudou de cenário completamente, quando aos 22 minutos, o árbitro de vídeo entrou em ação. Thioub cruzou para o meio da área, Valls tentou desviar e acabou derrubado por Thiago Silva na área. Árbitro consulta o VAR e confirma a penalidade. Savanier cobrou no cantinho e deixou tudo igual no marcador.

O Nîmes se animou com os gols e partiu para cima do PSG, que parecia ter sentido o empate. Aos 31 minutos, Valls recebeu livre na área e chutou no contrapé do goleiro. A bola, porém, explodiu no travessão e impediu a virada dos donos da casa.

Banho de água fria de Mbappé e Cavani

Logo após a quase virada do time da casa, o visitante enfim acordou. Aos 31 minutos, em contra-ataque do PSG, Mbappé recebe belíssimo lançamento de Neymar, domina melhor ainda e marca um golaço para recolocar a equipe da capital novamente à frente.

Já nos acréscimos, aos 46 minutos, Cavani recebeu bola enfiada e tocou na saída do goleiro para marcar o quarto do PSG.

No finalzinho do jogo, após confusão, Mbappé e Savanier ainda foram expulsos.