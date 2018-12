CBF comete gafe e erra seis dos 27 campeões estaduais de 2018

Nesta quarta-feira, a CBF utilizou as suas redes sociais para realizar uma retrospectiva e parabenizar todos os clubes brasileiros que foram campeões dos Estaduais. No entanto, a publicação acabou não tendo o retorno desejado, já que a instituição errou a equipe vencedora em seis estados: Piauí, Sergipe, Amapá, Rondônia, Roraima e Tocantins.

A mensagem, que foi apagada alguns instantes depois, continha uma montagem com os 27 escudos dos campeões estaduais de 2018. No entanto, seis desses campeões foram colocados de maneira errada. Em todos os erros a instituição acabou confundido o vice-campeão com o legítimo vencedor.

“Todos os campeões estaduais de 2018 em um só lugar! E aí, seu time do coração levantou taça nesse ano que passou?”, escreveu a CBF na publicação.

No Piauí, a equipe homenageada deveria ser o Altos, ao invés do River-PI. Já em Rondônia o verdadeiro vencedor foi o Real Ariquemes, e não o Barcelona-RO. No Campeonato Amapaense, o Santos AP foi lembrado, porém o verdadeiro vencedor foi o Ypiranga-AP. Em Roraima, quem conquistou o caneco foi São Raimundo, mas a equipe lembrada foi o Atlético-RR. No Tocantins, o Guripi foi o campeão e não o Palmas,.

Já no caso de Sergipe, a CBF errou no momento de fazer a publicação ocorreu em dois momentos. O primeiro defeito foi na equipe, já que o verdadeiro campeão, o Sergipe, foi trocado pelo Itabaiana. O segundo erro apareceu na escrita no nome do clube, já que a publicação descreve “Itabiana”.