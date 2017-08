Neymar é aguardado no Catar para acertar detalhes de ida para o PSG

Depois da ótima pré-temporada que Neymar fez nos Estados Unidos com o Barcelona, o atacante brasileiro pode ir para Doha acertar os últimos detalhes da transferência para o PSG., segundo o jornal catari “Al-Watan”. A possibilidade é de que o craque se reúna com Nasser Ghanim Al-Khelaïfi, presidente da equipe francesa, e já defina sua ida aos atuais campeões da Supercopa da França.

As especulações de que Neymar não ficaria mais no Barcelona começaram a ganhar força nesta semana, e a tendência é de que o jogador aceite a proposta milionária do Paris Saint-Germain de 222 milhões de euros (aproximadamente 810 milhões de reais).

Mesmo com a grande possibilidade de não continuar no clube catalão, Neymar foi o principal jogador da Copa dos Campeões Internacional, torneio que o Barcelona foi campeão após a vitória por 3 a 2 contra o Real Madrid e que teve o craque brasileiro como artilheiro, com três gols marcados.

Além do valor astronômico, a possível ida de Neymar tem relação com a presença de jogadores brasileiros no elenco do time francês, que já conta com Thiago Silva, Marquinhos, Lucas e Daniel Alves, recém-contratado pelos parisienses e amigo pessoal do atacante.

No Barcelona desde 2013, Neymar teve seu auge com o título da Liga dos Campeões na temporada 2014/2015, quando o jogador terminou, empatado com Messi e Cristiano Ronaldo, como artilheiro da competição, com 10 gols.