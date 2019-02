Barcelona dá show em Madri, elimina Real e chega à final da Copa do Rei

O Barcelona precisou de 45 minutos para mostrar toda sua força nesta quarta-feira. Em jogo que valia vaga na final da Copa do Rei da Espanha, o clube catalão não tomou conhecimento do rival Real Madrid e venceu por 3 a 0 em pleno Santiago Bernabéu, com dois gols de Suárez e um contra de Varane, todos no segundo tempo.

Apesar do placar, o Barcelona teve problemas no primeiro tempo. O Real Madrid teve grandes chances de abrir o placar, quase todas com Vinícius Júnior, mas desperdiçou todas. Já no segundo tempo, o Barcelona marcou logo no início e tomou conta do jogo em seguida.

Com a vitória, o Barcelona chega à final da Copa do Rei e espera o vencedor do confronto entre Valencia e Bétis. Depois de empate por 2 a 2 no jogo de ida, as equipes se enfrentam em Valência nesta quinta-feira, ás 17 horas (de Brasília).

Real Madrid cria e desperdiça boas chances no primeiro tempo

Precisando marcar ao menos um gol para avançar, o Barcelona começou o jogo dominando a posse de bola, mas criando pouco diante da marcação dura do Real Madrid. Aos sete minutos, na primeira chance de perigo do jogo, Suárez tentou o passe para Messi na pequena área, mas o lateral esquerdo Reguilón, substituto de Marcelo, fez o corte providencial.

Com pouca posse de bola, o Real Madrid apostava no contra-ataque e levava perigo. Aos 18 minutos, Vinícius Júnior recebeu cruzamento rasteiro de Benzema, mas finalizou por cima. Já aos 22, em novo cruzamento de Benzema, Vinícius Júnior e Lucas Vásquez não conseguiram finalizar bem.

Veja como foi o jogo em tempo real

Aos 35 minutos, o Real chegou perto do primeiro gol novamente, mas Ter Stegen salvou o Barcelona. Vinícius Júnior foi lançado em velocidade e finalizou para grande defesa do alemão. Logo em seguida, o brasileiro de 18 anos recebeu novo cruzamento, mas finalizou sem equilíbrio e mandou a bola por cima.

Quem não faz, leva

O Real Madrid pagou pelos gols perdidos assim que voltou do vestiário. Após jogada em velocidade pela esquerda, Luis Suárez recebeu de Dembélé na área e mostrou seu faro de artilheiro. O uruguaio tirou de Sergio Ramos e finalizou entre Keylor Navas e a trave, marcando o primeiro jogo.

Precisando marcar um gol, o Real tentou responder, mas acabou levando o segundo. Aos 23 minutos, Semedo lançou Dembélé em velocidade na ponta esquerda. O francês avançou e cruzou rasteiro para Suárez, mas o zagueiro Varane, na tentativa de se antecipar, acabou jogando contra o patrimônio.

Cavadinha de Suárez transforma a vitória em passeio

Perdendo por 2 a 0, o Real Madrid precisava marcar três gols para evitar a eliminação em casa. No entanto, Luis Suárez fez questão de acabar com a esperança do time local. Aos 26 minutos, Suárez sofreu pênalti de Casemiro, cobrou com cavadinha e decretou o placar final da partida em 3 a 0 e a eliminação do maior rival em pleno Santiago Bernabéu.