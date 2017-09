Wellington Paulista critica juiz após derrota: “Acabou com nosso sonho”

Na noite desta quarta-feira, a Chapecoense foi goleada pelo Flamengo na Ilha do Urubu e deu adeus à Copa Sul-Americana nas oitavas de final. Apesar do placar tranquilo para os cariocas, o time catarinense saiu na bronca com a arbitragem por conta do primeiro gol rubro-negro, e Wellington Paulista não poupou críticas ao juiz.

“Os caras colocam um árbitro que nunca ninguém viu apitando para complicar um jogo tão importante para a gente com apenas alguns minutos. O juiz levantou a bandeira, deu impedimento, e depois o bandeirinha abaixou e o árbitro fez o jogo seguir. A gente tinha chance, mas um juiz acabou com nosso sonho”, declarou o atacante à Fox Sports.

Aos seis minutos, o Flamengo abriu o placar. Após Guerrero dividir com Jandrei, a bola sobrou para Cuéllar, que só tocou para a rede. A Chapecoense reclamou que o atacante estaria em impedimento no momento do lançamento. Contudo, árbitro Michael Espinoza considerou um desvio de Douglas Grolli no meio do caminho e, com isso, Guerrero passou a ter condição de jogo.

Wellington Paulista acredita que, após abrir o placar, o Flamengo passou a controlar as ações do jogo, dificultando ainda mais a vida da Chape. Com a eliminação na Sul-Americana, o atacante destacou que o foco do time volta a ser o Campeonato Brasileiro.

“É complicado falar porque nós perdemos o jogo. O Flamengo, depois que fez 1 a 0, acabou controlando a maior parte. Agora é voltar para casa e pensar no Brasileiro. Como todo mundo sabe, inclusive nossa torcida, que nos apoia para que a gente continue na primeira divisão, este é o campeonato principal”, finalizou.

O próximo compromisso da Chapecoense é no domingo, às 16 horas (de Brasília), na Arena Condá, contra a Ponte Preta, que também foi eliminada da Sul-Americana nesta quarta. O time catarinense aparece na 14ª posição do Brasileiro, com 28 pontos, apenas um a mais do que o primeiro time na zona de rebaixamento.