Vasco x Barracas Central-ARG pela Sul-Americana: veja prováveis escalações e onde assistir

Nesta quarta-feira, o Vasco recebe o Barracas Central pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O confronto do grupo G será realizado no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro, a partir das 19h (de Brasília).
Reapresentação no CT e início dos trabalhos com foco no Barracas Central (ARG). 💢
📸: Matheus Lima | #VascoDaGama pic.twitter.com/QRvn3hlsOA
— Vasco da Gama (@VascodaGama) May 25, 2026
Onde assistir Vasco x Barracas Central?
TV: Paramount+
Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp
Como chegam?
O Vasco ocupa a segunda colocação do grupo G, com sete pontos, mesma pontuação do Audax Italiano, em terceiro lugar. Para garantir vaga direta nas oitavas de final na liderança da chave, o Cruzmaltino precisa vencer a partida e torcer para uma derrota do líder Olímpia.
Com a mesma pontuação, o critério de desempate decisivo será o de gols marcados, no qual ambos marcaram sete.
Já o Barracas Central é o lanterna, com apenas três pontos e já está eliminado.
Prováveis escalações
⚫⚪Vasco
Léo Jardim; João Vitor, Carlos Cuesta, Lucas Freitas e Avellar; Hugo Moura, Ramon Rique e Tchê Tchê; Nuno Moreira, Marino e David.
Técnico: Renato Gaúcho
🔴⚪Barracas Central
Juan Espínola, Rafael Barrios, Capraro, Tobio, Demartini e Rodrigo Insúa; Duarte, Iván Tapia e Dardo Miloc; Jhonatan Candi e Norberto Briasco.
Técnico: Rúben Dario Insua
Arbitragem
- Árbitro: Esteban Ostojich (URU)
- Assistentes: Martin Soppi (URU) e Horacio Ferreiro (URU)
- VAR: Christian Ferreyra (URU)
Ficha Técnica
⚫⚪Vasco x Barracas Central🔴⚪
Competição: Copa Sul-Americana - Fase de Grupos (última rodada)
Data e horário: Quarta, 27 de maio de 2026, às 19h (de Brasília)
Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)
Transmissão: Paramount+
Próxima partida do Vasco:
Vasco x Atlético-MG
Competição: Campeonato Brasileiro - 18ª rodada
Data e horário: Domingo, 31 de maio de 2026, às 16h (de Brasília)
Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)