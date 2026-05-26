Vasco x Barracas Central-ARG pela Sul-Americana: veja prováveis escalações e onde assistir

Fotos: Matheus Lima/Vasco.
Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 26/05/2026 às 20:00

Nesta quarta-feira, o Vasco recebe o Barracas Central pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O confronto do grupo G será realizado no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro, a partir das 19h (de Brasília).

Onde assistir Vasco x Barracas Central?

TV: Paramount+

Como chegam?

O Vasco ocupa a segunda colocação do grupo G, com sete pontos, mesma pontuação do Audax Italiano, em terceiro lugar. Para garantir vaga direta nas oitavas de final na liderança da chave, o Cruzmaltino precisa vencer a partida e torcer para uma derrota do líder Olímpia.

Com a mesma pontuação, o critério de desempate decisivo será o de gols marcados, no qual ambos marcaram sete.

Já o Barracas Central é o lanterna, com apenas três pontos e já está eliminado.

Prováveis escalações

⚫⚪Vasco

Léo Jardim; João Vitor, Carlos Cuesta, Lucas Freitas e Avellar; Hugo Moura, Ramon Rique e Tchê Tchê; Nuno Moreira, Marino e David.
Técnico: Renato Gaúcho

🔴⚪Barracas Central

Juan Espínola, Rafael Barrios, Capraro, Tobio, Demartini e Rodrigo Insúa; Duarte, Iván Tapia e Dardo Miloc; Jhonatan Candi e Norberto Briasco.
Técnico: Rúben Dario Insua

Arbitragem

  • Árbitro: Esteban Ostojich (URU)
  • Assistentes: Martin Soppi (URU) e Horacio Ferreiro (URU)
  • VAR: Christian Ferreyra (URU)

Ficha Técnica
⚫⚪Vasco x Barracas Central🔴⚪

Competição: Copa Sul-Americana - Fase de Grupos (última rodada)
Data e horário: Quarta, 27 de maio de 2026, às 19h (de Brasília)
Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)
Transmissão: Paramount+

Próxima partida do Vasco:

Vasco x Atlético-MG
Competição: Campeonato Brasileiro - 18ª rodada
Data e horário: Domingo, 31 de maio de 2026, às 16h (de Brasília)
Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

