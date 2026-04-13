Vasco x Audax Italiano pela Sul-Americana: veja onde assistir e prováveis escalações

Nesta terça-feira, o Vasco recebe o Audax Italiano, do Chile, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O confronto pelo Grupo G será realizado em São Januário, a partir das 21h (de Brasília).
Onde assistir Vasco x Audax Italiano?
O jogo terá transmissão da plataforma de streaming Paramount+.
Como chegam as equipes?
O Vasco chega para a partida após sair com o empate da Argentina, quando enfrentou o Barracas Central, em sua estreia na Sul-Americana, e ficou no 0 a 0. O clube carioca está em terceiro lugar do grupo G, com apenas um ponto. Já o Audax Italiano iniciou sua trajetória com derrota, em casa, contra o Olímpia, por 2 a 0. O clube chileno ocupa a lanterna do grupo, sem pontos somados.
Prováveis escalações
Vasco: Léo Jardim; Pedro Henrique, Saldívia, Robert Renan e Cuiabano; Cauan Barros e Thiago Mendes; Tchê Tchê, Rojas e Andrés Gómez; David.
Técnico: Renato Gaúcho
Audax Italiano: Ahumada; Ferrario, Ortíz e Piña; Rebolledo, Marco Collao, Frederico Mateos, Matus e Nicolás Aedo; Troyansky e Chiaverano.
Técnico: Gustavo Lema
Arbitragem
- Árbitro: Hernan Heras (URU)
- Assistentes: Agustin Berisso (URU) e Andres Nievas (URU)
- VAR: Diego Dunajec (URU)
Ficha Técnica
Confronto: Vasco x Audax Italiano
Competição: Copa Sul-Americana - segunda Rodada (Fase de Grupos)
Data e horário: Terça-feira, 14 de abril de 2026, às 21h (de Brasília)
Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)
Transmissão: Paramount+