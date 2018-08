Vasco tenta reverter vantagem da LDU pela Sul-Americana

O Vasco busca a classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana nesta quinta-feira, quando recebe a LDU de Quito, campeã da edição de 2009, a partir das 19h30 (horário de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro. O duelo é o de volta da segunda fase e a tarefa dos vascaínos não será das mais tranquilas, pois o time equatoriano ganhou por 3 a 1 na ida e agora pode perder até mesmo por um gol de diferença.

Com o resultado do primeiro jogo e o gol fora de casa valendo como critério de desempate, o Cruzmaltino precisa fazer 2 a 0 ou ganhar por três ou mais gols de diferença. A tarefa é vista como possível pelos brasileiros.

“Nós sabemos que não vai ser fácil, porém, o Vasco é uma grande camisa e sempre ambiciona coisas grandes. O nosso pensamento é o de buscar a vaga nas oitavas de final e contamos, para isso, com o apoio do nosso torcedor. Do mesmo jeito que levamos três gols no Equador, podemos fazer três gols em casa, mesmo respeitando a LDU, que tem muita qualidade”, disse o técnico Jorginho.

Para conseguir a classificação, na busca pelos gols o goleiro Martín Silva, um dos principais líderes do elenco, aposta na paciência e na tranquilidade para conseguir vencer.

Nós vamos precisar de muita tranquilidade e inteligência para conseguirmos o objetivo da classificação. Não podemos atacar de qualquer maneira, pois a equipe deles vai acabar tendo sucesso se deixarmos espaços. Todos estão conscientes do que precisam fazer dentro das quatro linhas. Não podemos cometer nenhum tipo de erro pois eles podem acabar custando muito caro. A tranquilidade é fundamental, assim como a paciência”, afirmou o jogador.

Em relação ao time que perdeu por 2 a 1 para o São Paulo no fim de semana e que está na parte intermediária da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro com 19 pontos, o Vasco terá o retorno do zagueiro Breno, que cumpre suspensão. Porém, seu companheiro de zaga é um mistério, pois Ricardo, que vem sendo criticado, pode perder o posto para o colombiano Oswaldo Henríquez. O zagueiro Leandro Castán e os atacantes Max López e Vinícius Araújo, reforços para este segundo semestre, não foram relacionados. O lateral-direito Lennon, em transição por conta de uma lesão muscular na coxa direita, também continua de fora.

Pelo lado da LDU, o técnico uruguaio Pablo Repetto espera que sua equipe consiga neutralizar uma eventual pressão do Vasco e conseguir ganhar na base dos contra-ataques. Ele está otimista em relação ao sucesso do time equatoriano.

“O Vasco com certeza vai tentar nos pressionar e por isso mesmo tomará a iniciativa do confronto. Teremos que jogar com inteligência, encurtando os espaços e impedindo que eles fiquem em condições de finalização, ou no homem a homem. Não devemos nos expor, pois o regulamento favorece ao nosso estilo de jogo. Mas não podemos ficar acuados no Rio de Janeiro, seria loucura”, pontuou o treinador.

Em termos de escalação, o comandante vai repetir o time que venceu o confronto de ida. No fim de semana a LDU empatou por 2 a 2 com o El Nacional e aparece na sétima colocação do Campeonato Equatoriano.

Quem avançar deste duelo vai cruzar nas oitavas de final com o Deportivo Cali da Colômbia, que não teve problemas para eliminar o boliviano Bolívar, goleando por 4 a 0 em casa e voltando a vencer, na Bolívia, por 2 a 1.

FICHA TÉCNICA

VASCO-BRA X LDU-EQU

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 9 de agosto de 2018 (Quinta-feira)

Horário: 19h30(de Brasília)

Árbitro: Mario Díaz de Vivar (Paraguai)

Assistentes: Juan Zorrilla (Paraguai) e Roberto Cañete (Paraguai)

VASCO: Martín Silva, Luiz Gustavo, Breno, Oswaldo Henríquez (Ricardo) e Ramon; Leandro Desábato, Andrey, Yago Pikachu, Giovanni Augusto e Thiago Galhardo; Andrés Ríos.

Técnico: Jorginho

LDU: Adrián Gabbarini, José Quinteros, Franklin Guerra, Horacio Salaberry e Aníbal Chalá; Jefferson Orejuela, Edison Vega, Anderson Julio e Johjan Julio; Fernando Guerrero e Juan Anangonó.

Técnico: Pablo Repetto