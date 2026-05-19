Santos x San Lorenzo pela Sul-Americana: onde assistir ao vivo, histórico e prováveis escalações

Santos e San Lorenzo se enfrentam nesta quarta-feira, pela quinta rodada do Copa Sul-Americana. A bola rola a partir das 19h (de Brasília), no Vila Belmiro, em Santos (SP).

Santos x San Lorenzo: onde assistir ao vivo?

TV : ESPN (fechado)

: ESPN (fechado) Streaming : Disney+ (pago)

: (pago) O torcedor também pode acompanhar os lances do jogo em tempo real aqui no site da Gazeta Esportiva.

Como chegam as equipes para o confronto?

O Santos chega ao confronto após uma dura derrota pelo Campeonato Brasileiro. Na manhã do último domingo, o Peixe foi derrotado por 3 a 0 pelo Coritiba, atuando como mandante na Neo Química Arena, resultado que impediu a equipe de ganhar posições e se afastar da zona de rebaixamento na tabela. Ao fim desta 16ª rodada, o Santos é o 16º colocado do Brasileirão com 18 pontos, empatado com o Corinthians, que abre o Z4.

Ainda sem vitórias pela Sul-Americana, o Santos mira um triunfo para deixar a lanterna do grupo e ficar próximo de uma classificação. O clube comandado por Cuca é o quarto da chave com três pontos.

Por sua vez, o San Lorenzo vem de uma eliminação no Campeonato Argentino após ser superado por 4 a 3 nos pênaltis pelo River Plate, nas oitavas de final do torneio local. Além disso, a equipe de Buenos Aires enfrenta um pequeno jejum de três jogos sem vencer e, caso não triunfe na Vila Belmiro, completará um mês sem vitórias. Na Sul-Americana, o clube lidera o grupo C com seis pontos.

Santos x San Lorenzo: histórico do duelo

Santos e San Lorenzo já se enfrentaram em cinco oportunidades, como informa o site Ogol, especializado em estatísticas. Os histórico é ligeiramente dominado pelo Santos, com duas vitórias, contra apenas uma dos argentinos. Os outros dois duelos terminaram em empate.

As equipes se enfrentaram pela última vez no dia 28 de abril, pela terceira rodada da terceira rodada da Copa Sul-Americana. Naquela oportunidade, o jogo terminou em 1 a 1.

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Estatísticas

Santos na temporada

Jogos : 31

: 31 Vitórias : 8

: 8 Empates : 13

: 13 Derrotas : 10

: 10 Gols marcados : 39

: 39 Gols sofridos : 38

: 38 Artilheiro: Gabigol, com 9 gols marcados

San Lorenzo na temporada

Jogos : 22

: 22 Vitórias : 7

: 7 Empates : 11

: 11 Derrotas : 4

: 4 Gols marcados : 25

: 25 Gols sofridos : 18

: 18 Artilheiro: Alexis Cuello, com 6 gols marcados

Prováveis escalações

Para o duelo, o Santos segue algumas baixas no departamento médico. Com quatro lesionados, Cuca vai para o duelo precisando dos três pontos para continuar sonhando com a vaga no mata-mata da Sul-Americana.

A maior dúvida para o duelo é a presença de Neymar. Convocado para a Seleção Brasileira, é provável que o camisa 10 seja preservado dos jogos do Alvinegro Praiano antes do Mundial. No mais, Gabriel Menino, João Schmidt, Thaciano e Vinícius Lira são ausências confirmadas.

Do outro lado, o técnico Gustavo Álvarez vem com força total para o duelo. O San Lorenzo não tem nenhum desfalque para enfrentar o Santos.

⚫⚪ Provável escalação do Santos

Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Frías e Escobar; Oliva, Gustavo Henrique e Gabriel Bontempo; Rollheiser, Gabigol e Barreal

Técnico: Cuca

Desfalques: Gabriel Menino, João Schmidt, Thaciano e Vinícius Lira (lesionados).

🔵🔴 Provável escalação do San Lorenzo

Gill; Herrera, Romaña, Insaurralde e Tripichio; Montenegro, De Ritis e Giulli; Cuello, Auzmendi e Reali

Técnico: Gustavo Álvarez

Desfalques: nenhum.

Arbitragem de Santos x San Lorenzo

Árbitro : Alexis Herrera (Venezuela)

: Alexis Herrera (Venezuela) Assistentes : Jorge Urrego (Venezuela) e Lubin Torrealba (Venezuela)

: Jorge Urrego (Venezuela) e Lubin Torrealba (Venezuela) VAR: Juan Soto (Venezuela)

Ficha técnica

⚫⚪ Santos x San Lorenzo 🔵🔴

Competição : Copa Sul-Americana (5ª rodada)

: Copa Sul-Americana (5ª rodada) Data : 20 de maio de 2026 (quarta-feira)

: 20 de maio de 2026 (quarta-feira) Hora : às 19h (de Brasília)

: às 19h (de Brasília) Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Próximos jogos

Santos

Jogo: Grêmio x Santos

Competição: Campeonato Brasileiro (17ª rodada)

Data e horário: 23 de maio de 2026 (sábado), às 19h (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

San Lorenzo

Jogo: San Lorenzo x Recoleta

Competição: Copa Sul-Americana (Fase de grupos | 6ª rodada)

Data e horário: 26 de maio de 2026 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Pedro Bidegain, em Buenos Aires, na Argentina