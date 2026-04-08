Santos leva gol olímpico e perde do Deportivo Cuenca na estreia da Sul-Americana

O Santos estreou na Copa Sul-Americana com o pé esquerdo. Na noite desta quarta-feira, o Peixe perdeu para o Deportivo Cuenca-EQU por 1 a 0, no Estádio Alejandro Serrano Aguilar, pela primeira rodada do Grupo D do torneio. Lucas Mancinelli aproveitou a distração de Gabriel Brazão, marcou um gol olímpico e selou a derrota alvinegra no Equador.

Situação na tabela

Com o resultado, o Santos inicia sua campanha na Sul-Americana na lanterna do Grupo D. O Peixe começa a competição sem pontos e fica atrás de San Lorenzo-ARG (segundo) e Deportivo Recoleta-PAR (terceiro), que empataram no outro jogo do grupo. Do outro lado, o Deportivo Cuenca somou os primeiros três pontos e assumiu a liderança da chave.

FICHA TÉCNICA

🟢🔴 DEPORTIVO CUENCA-EQU 1 x 0 SANTOS ⚪ ⚫

🏆 Competição: Copa Sul-Americana (primeira rodada)

🏟️ Local: Estádio Alejandro Serrano Aguilar, em Cuenca (Equador)

📅 Data: 08 de abril de 2026 (quarta-feira)

⏰ Horário: 19h (de Brasília)

🟨 Cartões amarelos: Patricio Boolsen e Ordoñez (Deportivo Cuenca) / Veríssimo (Santos)

🟥 Cartões vermelhos: Nenhum

Arbitragem

Árbitro: Gery Vargas (BOL)

Assistentes: José Antelo (BOL) e Edwar Saavedra (BOL)

VAR: Jorge Justiniano (BOL)

GOL

⚽ Lucas Mancinelli, aos 14' do 2ºT (Deportivo Cuenca)

Escalações

DEPORTIVO CUENCA: Facundo Ferrero; Jeremy Chacón (Guevara), Patricio Boolsen, Santiago Postel e Carlos Arboleda; Edison Vega, Matteo Maccari (Morocho) e David González (Ordoñez); Lucas Mancinelli, Melvin Diaz (Bryan Garcia) e Nicolás Leguizamón (Rivero).

Técnico: Jorge Célico

SANTOS: Gabriel Brazão; Gustavo Henrique, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Rafael Gonzaga (Zé Rafael); Christian Oliva (Robinho Jr.), Willian Arão e Gabriel Bontempo; Moisés (Rollheiser), Lautaro Díaz (Barreal) e Rony (Thaciano).

Técnico: Cuca

Final de jogo. O Santos perde por 1 a 0 na estreia da CONMEBOL #Sudamericana. pic.twitter.com/Zk5RkpXksi — Santos FC (@SantosFC) April 8, 2026

Como foi o jogo?

A primeira oportunidade do jogo foi do Santos. Aos quatro minutos, Oliva arriscou a finalização da entrada da área e Facundo Ferrero espalmou. Na sequência, Moisés arrancou com a bola e bateu colocado, mas a bola passou perto da trave e foi para fora. Aos oito minutos, o Deportivo Cuenca respondeu em cruzamento forte de Mancinelli, espalmado por Brazão.

Com 10 minutos, o Peixe quase abriu o placar. Lautaro Díaz dominou no peito e Bontempo ficou com a bola, colocando-a no chão e batendo colocado, mas para fora. Já aos 19 minutos, o Santos teve outra boa chance. Após cobrança de escanteio, a bola passou por todo mundo e sobrou na segunda trave com Rony, que cabeceou, mas o goleiro Facundo Ferrero defendeu.

Com 44 minutos, David González arriscou da intermediária e mandou por cima do gol. Nos acréscimos, o Deportivo Cuenca teve sua melhor chance do jogo. Mancinelli cruzou para dentro da área, Melvin Díaz se adiantou à zaga do Santos e finalizou de primeira, mas pela linha de fundo. Após o lance, a arbitragem assinalou impedimento do atacante.

Segundo tempo

Com dois minutos do segundo tempo, o Santos chegou com perigo. Gustavinho carregou pelo lado direito, invadiu a área e cruzou para o meio. Rollheiser recebeu sozinho e finalizou colocado, mas tirou demais e mandou por cima do gol. Na sequência, Bontempo limpou a marcação e bateu da entrada da área, acertando o travessão e assustando o Deportivo Cuenca.

Foi aos 14 minutos, porém, que o Deportivo Cuenca marcou um gol olímpico e abriu o placar. Mancinelli foi para a cobrança de escanteio e percebeu que Brazão estava desatento. O jogador, então, cobrou o escanteio direto para o gol e o goleiro santista não se recuperou a tempo.

Aos 42 minutos, o Santos quase deixou tudo igual. Rollheiser inverteu o jogo com Barreal, que cruzou para dentro da área. Thaciano chegou cabeceando, mas mandou para fora. Minutos depois, Barreal recebeu do lado esquerdo, invadiu a área e finalizou, porém por cima do gol.

Próximos jogos

DEPORTIVO CUENCA 🟢 🔴

Deportivo Cuenca x Independiente del Valle (oitava rodada do Campeonato Equatoriano)

(oitava rodada do Campeonato Equatoriano) Data e horário: 12/04 (domingo), às 15h (de Brasília)

Local: Estádio Alejandro Serrano Aguilar, em Cuenca (Equador)

SANTOS ⚪ ⚫