Apostas

Racing-ARG x Botafogo pela Sul-Americana: veja prováveis escalações e onde assistir

Imagem ilustrativa para a matéria
Foto: Vitor Silva/Botafogo.
Redação foto de perfil

Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 14/04/2026 às 20:00

Nesta quarta, o Botafogo vai à Argentina enfrentar o Racing pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O jogo pelo grupo E será realizado no Estádio Presidente Perón, a partir das 19h (de Brasília).

Onde assistir Racing x Botafogo?

O jogo terá transmissão da Paramonut+.

Como chegam

Na primeira rodada, o Botafogo empatou em 1 a 1 contra o clube venezuelano Caracas, no Nilton Santos. Com o empate, o clube carioca ocupa a terceira colocação, com um ponto. Já o Racing venceu o Independiente Petrolero por 3 a 1 e é líder do grupo E, com três pontos somados.

Prováveis escalações

Racing: Cambeses; Rubio, Pardo, Colombo, Ignacio Rodriguez; Zuculini, Forneris, Sosa; Martirena, Vergara e Adrián Martínez.
Técnico: Gustavo Costas

Botafogo: Raúl; Vitinho, Bastos, Barboza, Caio Roque; Allan, Montoro, Danilo; Santi Rodríguez, Matheus Martins e Arthur Cabral.
Técnico: Franclim Carvalho

Arbitragem

Cristian Garay (CHI) será árbitro da partida.

Ficha Técnica

Confronto: Racing x Botafogo
Competição: Copa Sul-Americana - Fase de Grupos (2ª Rodada)
Data e horário: Quarta, 15 de abril de 2026, às 19h (de Brasília)
Local: Estádio Presidente Perón, em Buenos Aires (ARG)
Transmissão: Paramount+

