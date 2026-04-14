Racing-ARG x Botafogo pela Sul-Americana: veja prováveis escalações e onde assistir

Nesta quarta, o Botafogo vai à Argentina enfrentar o Racing pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O jogo pelo grupo E será realizado no Estádio Presidente Perón, a partir das 19h (de Brasília).
Onde assistir Racing x Botafogo?
O jogo terá transmissão da Paramonut+.
Como chegam
Na primeira rodada, o Botafogo empatou em 1 a 1 contra o clube venezuelano Caracas, no Nilton Santos. Com o empate, o clube carioca ocupa a terceira colocação, com um ponto. Já o Racing venceu o Independiente Petrolero por 3 a 1 e é líder do grupo E, com três pontos somados.
Prováveis escalações
Racing: Cambeses; Rubio, Pardo, Colombo, Ignacio Rodriguez; Zuculini, Forneris, Sosa; Martirena, Vergara e Adrián Martínez.
Técnico: Gustavo Costas
Botafogo: Raúl; Vitinho, Bastos, Barboza, Caio Roque; Allan, Montoro, Danilo; Santi Rodríguez, Matheus Martins e Arthur Cabral.
Técnico: Franclim Carvalho
Arbitragem
Cristian Garay (CHI) será árbitro da partida.
Ficha Técnica
Confronto: Racing x Botafogo
Competição: Copa Sul-Americana - Fase de Grupos (2ª Rodada)
Data e horário: Quarta, 15 de abril de 2026, às 19h (de Brasília)
Local: Estádio Presidente Perón, em Buenos Aires (ARG)
Transmissão: Paramount+