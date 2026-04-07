Puerto Cabello-VEN x Atlético-MG pela Sul-Americana: veja prováveis escalações e onde assistir

Nesta quarta-feira, o Atlético-MG vai à Venezuela enfrentar o Puerto Cabello em sua estreia na Copa Sul-Americana. O jogo, válido pelo Grupo B, será realizado no Estádio Misael Delgado, a partir das 23h (de Brasília).
Onde assistir Puerto Cabello x Atlético-MG?
O jogo terá transmissão da ESPN e Disney +.
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Como chegam
Em oitavo lugar do Brasileirão, com 14 pontos, o Atlético-MG chega para sua 11ª participação na Sul-Americana em busca do seu primeiro título na competição. Já o Puerto Cabello, da Venezuela, vai disputar pela segunda vez a competição continental. Em sua primeira participação, o clube venezuelano foi eliminado ainda na fase de grupos.
Prováveis escalações
Atlético-MG: Everson; Preciado, Lyanco, Ivan Román e Pascini (Alonso); Alan Franco, Igor Gomes (Cissé) e Gustavo Scarpa; Dudu, Bernard e Cassierra.
Técnico: Eduardo Domínguez
Puerto Cabello: Luis Romero; Vargas, Jiovany Ramos, Meléndez e Bortagaray; González, Pablo Lima e Marchán; Flores, Edwuin Pernía e Castillo.
Técnico: Eduardo Sarago
Arbitragem
Yael Falcon Perez (ARG) será o árbitro da partida.
Ficha Técnica
Confronto: Puerto Cabello x Atlético-MG
Competição: Copa Sul-Americana - fase de grupos (1ª Rodada)
Data e horário: Quarta, 08 de abril de 2026, às 23h (de Brasília)
Local: Estádio Misael Delgado, Valencia (VEN)
Transmissão: ESPN e Disney+