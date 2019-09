Marcos brinca com derrota do Corinthians: “Dia de tomar suco”

Um dos maiores ídolos da história do Palmeiras, o ex-goleiro Marcos não perdeu a oportunidade de tirar um sarro da derrota do Corinthians contra o Independiente Del Valle, do Equador, pela Copa Sul-Americana. Como muitos memes produzidos por torcedores, o eterno camisa 12 do Verdão usou a relação do nome do time equatoriano com a marca de sucos muito famosa no Brasil.

“Quarta-feira realmente não é dia de beber a @cerveja_12 , vamos de suquinho”, escreveu Marcos em suas redes sociais.

O Corinthians foi derrotado por 2 a 0 no jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana. Com isso, terá que vencer fora de casa o jogo de volta por, pelo menos, dois gols de diferença – desde que não seja por 2 a 0 – para avançar à decisão da competição.