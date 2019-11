Independiente Del Valle vence Colón e conquista a Copa Sul-Americana

O Independiente Del Valle é o campeão da Copa Sul-Americana de 2019. Neste sábado, no Estádio General Pablo Rojas, em Assunção, no Paraguai, os equatorianos derrotaram o Colón, da Argentina, pelo placar de 3 a 1 e garantiram o título inédito, em partida que chegou a ficar quase uma hora paralisada por conta de forte chuva. León, Jhon Sánchez e Cristian Dájome marcaram para os Rayados, enquanto Emanuel Olivera descontou para os Sabaleros.

A equipe alvinegra dominou o confronto do começo ao fim e soube aproveitar as oportunidades criadas para abrir dois gols de vantagem. Os argentinos descontaram no final do jogo, mas Dájome sacramentou o triunfo nos acréscimos. Os campeões ainda contaram com grande defesa de Jorge Pinos em cobrança de pênalti de Luis Rodríguez na segunda etapa.

Com a conquista, o Del Valle se torna o segundo clube do Equador a sagrar-se campeão do torneio continental. O primeiro foi a LDU, que levantou a taça em 2009 ao vencer o Fluminense na decisão. Além disso, os Rayados garantem a vaga na próxima edição da Copa Libertadores e 4 milhões de dólares (R$ 16,7 milhões) em premiação.

O jogo

A partida começou com o Independiente Del Valle dominando a posse da bola e trocando mais passes, enquanto o Colón esperava no campo de defesa. Em jogo duro e truncado, as equipes criaram poucas chances de perigo nos minutos iniciais. A chuva, que foi aumentando ao longo do jogo, passou a ser um obstáculo na decisão.

O zero foi tirado do placar aos 24 minutos. Em cobrança de falta da intermediária, Pellerano fez o cruzamento e achou León, que apareceu livre na entrada da pequena área e completou de cabeça para o fundo do gol, colocando os equatorianos na frente.

Pouco depois do tento, o árbitro brasileiro Raphael Claus optou por interromper a partida devido à intensidade da chuva. A bola só voltou a rolar quase uma hora depois, quando o temporal foi amenizado e a situação do gramado melhorou.

A equipe alvinegra aumentou a vantagem aos 42 minutos. Jhon Sánchez foi lançado pela esquerda e saiu em velocidade. O meia invadiu a área e tentou achar o passe para Gabriel Torres, mas a bola acabou desviando em Emanuel Olivera e entrando no gol.

Logo na volta do intervalo, o Colón teve a chance de voltar para a disputa. Aos quatro minutos, Morelo foi derrubado por Landázuri dentro da área e viu a arbitragem assinalar a penalidade máxima. Na cobrança, porém, Luis Rodríguez parou em ótima defesa de Jorge Pinos.

Mesmo com o pênalti desperdiçado, os argentinos não desistiram e descontaram aos 43 minutos. Após cobrança de escanteio pela esquerda, Ortega desvia de cabeça, Olivera fica com a sobra na pequena área e completa para o gol. No entanto, o Del Valle aproveitou que o adversário se lançou ao ataque, Cabeza foi lançado, viu o goleiro Burián sair da área para tentar o corte e deixou para Dájome marcar o tento do título.

FICHA TÉCNICA

INDEPENDIENTE DEL VALLE (EQU) 3 X 1 COLÓN (ARG)

Local: Estádio General Pablo Rojas, em Assunção (Paraguai)

Data: 9 de novembro de 2019 (Sábado)

Horário: 17h30 (de Brasília)

Árbitro: Raphael Claus (Brasil)

Assistentes: Emerson de Carvalho (Brasil) e Bruno Pires (Brasil)

Cartões amarelos: Landázuri, Cristian Dájome (Independiente Del Valle)

Gols: León, aos 24 minutos do primeiro tempo; Jhon Sánchez, aos 42 minutos do primeiro tempo; Cristian Dájome, aos 50 minutos do segundo tempo (Independiente Del Valle) Emanuel Olivera, aos 43 minutos do segundo tempo (Colón)

INDEPENDIENTE DEL VALLE: Jorge Pinos; Landázuri, Fernando León, Richard Schunke e Luis Segovia; Cristian Pellerano, Alan Franco, Efrén Mera (Garcés), Jhon Sánchez (Cabeza) e Cristian Dájome; Gabriel Torres (Corozo).

Técnico: Miguel Ángel Ramírez

COLÓN: Leonardo Burián; Alex Vigo (Ortega), Guillermo Ortiz, Emanuel Olivera e Gonzalo Escobar (Esparza); Fernando Zuqui, Federico Lértora, Bernardi (Chancalay) e Marcelo Estigarribia; Luis Rodríguez e Wilson Morelo.

Técnico: Pablo Lavallén