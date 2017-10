Henrique Dourado avisa: “Guerra não foi perdida”

O Fluminense está em desvantagem na luta contra o Flamengo por uma vaga nas semifinais da. Ana noite desta quarta-feira por 1 a 0, porém, traz esperança ao time tricolor de uma virada no clássico de volta.

Um dos líderes do Flu, o atacante Henrique Dourado usou as redes sociais para dar uma palavra de apoio aos torcedores e ao elenco, apesar do desempenho irregular diante do Flamengo. O jogador é a principal peça ofensiva do clube das Laranjeiras e pode ser decisivo para a classificação no confronto de volta.

“Difícil conseguir dormir, mas é momento de dizer que a batalha foi perdida, a guerra não. Precisamos acreditar que a vitória se dará na hora certa, com a força dos guerreiros. Lutaremos até o fim”, avisou.

O Fluminense não terá muito tempo para lamentar a derrota na Sul-Americana. No domingo, pelo Brasileirão, enfrenta o Bahia, às 17 horas, no Maracanã, em um jogo que pode dar mais tranquilidade à equipe na desconfortável luta contra a zona da degola.

“Já tem que virar a chave de novo, porque o trabalho segue e domingo temos outra decisão para nós, contra um adversário direto. Que Deus nos abençoe”, escreveu Henrique Dourado.