Grêmio x Torque-URU pela Sul-Americana: veja prováveis escalações e onde assistir

Nesta terça-feira, o Grêmio recebe o Montevideo City Toque-URU pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O confronto está agendado para as 19h (de Brasília) na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.
Onde assistir Grêmio x Torque?
TV: ESPN
Streaming: Disney+
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Como chegam?
Com dez pontos, o Grêmio é o segundo colocado do Grupo F e precisa vencer o Torque, líder da chave, com 12 pontos, para avançar diretamente às oitavas de final da competição. O time que ficar na segunda posição irá disputar o playoff contra um dos terceiros colocados da fase de grupos da Libertadores.
O primeiro confronto entre os clubes nesta edição de Sul-Americana terminou em 1 a 0 para o clube uruguaio.
Prováveis escalações
🔵 Grêmio
Weverton; Pavon, Luis Eduardo, Viery e Pedro Gabriel; Leo Pérez (Noriega), Arthur e Gabriel Mec (Braithwaite); Enamorado (Tetê), Amuzu e Carlos Vinícius.
Técnico: Luís Castro.
⚪ Torque
Torgnascioli; Aguero, Kevin Silva, Romero, Kagelmacher e Silvera; Lecchini (Kociubinski), Pizzichillo, Montes e Obregón; Salomón Rodríguez.
Técnico: Marcelo Mendez.
Arbitragem
- Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)
- Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Lubin Torrealba (VEN)
- VAR: Juan Soto (VEN)
Ficha Técnica
🔵 Grêmio x Torque ⚪
Competição: Copa Sul-Americana - Fase de Grupos (última rodada)
Data e horário: Terça, 26 de maio de 2026, às 19h (de Brasília)
Local: Arena do Grêmio, em Pouso Alegre (RS)
Transmissão: ESPN e Disney+
Trabalho de cruzamento e finalização ⚽️🇪🇪 pic.twitter.com/LepD2dxnXj
— Grêmio FBPA (@Gremio) May 25, 2026
Próximo jogo do Grêmio
Jogo: Grêmio x Corinthians
Competição: Campeonato Brasileiro - 18ª rodada
Data e horário: Sábado, 30 de maio de 2026, às 17h30 (de Brasília)
Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)