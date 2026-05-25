Grêmio x Torque-URU pela Sul-Americana: veja prováveis escalações e onde assistir

Nesta terça-feira, o Grêmio recebe o Montevideo City Toque-URU pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O confronto está agendado para as 19h (de Brasília) na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

Onde assistir Grêmio x Torque?

TV: ESPN

Streaming: Disney+

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Como chegam?

Com dez pontos, o Grêmio é o segundo colocado do Grupo F e precisa vencer o Torque, líder da chave, com 12 pontos, para avançar diretamente às oitavas de final da competição. O time que ficar na segunda posição irá disputar o playoff contra um dos terceiros colocados da fase de grupos da Libertadores.

O primeiro confronto entre os clubes nesta edição de Sul-Americana terminou em 1 a 0 para o clube uruguaio.

Prováveis escalações

🔵 Grêmio

Weverton; Pavon, Luis Eduardo, Viery e Pedro Gabriel; Leo Pérez (Noriega), Arthur e Gabriel Mec (Braithwaite); Enamorado (Tetê), Amuzu e Carlos Vinícius.

Técnico: Luís Castro.

⚪ Torque

Torgnascioli; Aguero, Kevin Silva, Romero, Kagelmacher e Silvera; Lecchini (Kociubinski), Pizzichillo, Montes e Obregón; Salomón Rodríguez.

Técnico: Marcelo Mendez.

Arbitragem

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

Jesús Valenzuela (VEN) Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Lubin Torrealba (VEN)

Jorge Urrego (VEN) e Lubin Torrealba (VEN) VAR: Juan Soto (VEN)

Ficha Técnica

🔵 Grêmio x Torque ⚪

Competição: Copa Sul-Americana - Fase de Grupos (última rodada)

Data e horário: Terça, 26 de maio de 2026, às 19h (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, em Pouso Alegre (RS)

Transmissão: ESPN e Disney+

Trabalho de cruzamento e finalização ⚽️🇪🇪 pic.twitter.com/LepD2dxnXj — Grêmio FBPA (@Gremio) May 25, 2026

Próximo jogo do Grêmio

Jogo: Grêmio x Corinthians

Competição: Campeonato Brasileiro - 18ª rodada

Data e horário: Sábado, 30 de maio de 2026, às 17h30 (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)