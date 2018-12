Furacão empata com o Junior Barranquilla em primeiro jogo da decisão

O Atlético Paranaense foi à Colômbia para o jogo de ida da final da Copa Sul-americana e voltará para casa com um empate em 1 a 1, diante do Junior Barranquilla, depois de sair na frente no Estádio Roberto Meléndez. Com o resultado, o título está totalmente em aberto, já que não existe a vantagem do gol qualificado.

Depois de um primeiro tempo em branco, após o intervalo Pablo abriu a contagem para o Rubro-Negro, aos quatro minutos. A comemoração durou pouco, já que Yony González deixou tudo igual aos sete minutos. Rafael Pérez ainda perdeu uma penalidade, aos 26 minutos, carimbando a trave.

As equipes voltam a se encontrar na próxima quarta-feira, desta vez na Arena da Baixada, em Curitiba, onde o Furacão faz uma ótima temporada.

O jogo – A equipe colombiana, empurrada pelo torcedor, mostrou seu cartão de visitas logo no primeiro minuto, com Díaz arriscando o chute de fora da área para defesa segura de Santos. Narváez também tentou o tiro de longe, aos quatro minutos, mas isolou a bola. O jogo começou truncado, com o Furacão sem conseguir evoluir com sua conhecida troca de passes.

A primeira descida rubro-negra aconteceu aos 12 minutos, com Lucho cruzando na mediada para Pablo desviar nas mãos do goleiro Vieira. A resposta veio aos 18 minutos, com levantamento para Yony González, que dividiu com Thiago Heleno e mandou pela linha de fundo. Cruzamento rasteiro na área atleticana, aos 25 minutos, a bola passou por todo mundo e Yony González, de frente para o gol, não conseguiu o domínio.

O Júnior cresceu de produção e, aos 30 minutos, Barreara fez a jogada, que sobrou nos pés de Luis Dias, que girou o corpo e acertou um belo chute, por cima da meta, com perigo. Para evitar mais sufoco, o Atlético buscava ficar com a posse de bola, esperando por algum espaço para atacar. Gutiérrez aproveitou cochilo de Renan Lodi, aos 42 minutos, cruzou fechado e acertou a rede, mas pelo lado de fora.

Para a etapa final, nenhuma modificação nas duas equipes. E o Furacão assustou logo no primeiro ataque, em cobrança de escanteio que Léo Pereira subiu para completar para fora, com muito perigo. Mas, aos quatro minutos, Nikão avançou em velocidade e serviu Pablo, que invadiu a área e tocou para a rede para abrir o placar. O Atlético comemorava quando, aos sete minutos, bate-rebate na área e a bola sobrou para Yony González deixar tudo igual.

Com dores, Pablo deu lugar a Rony na partida. A disputa seguia grande no meio-campo, com muita disposição, mas pouca criação. Aos 20 minutos, Lucho cobrou falta, Léo Pereira tentou o desvio e a defesa Colômbia na afastou o perigo. Reclamação dos brasileiros, aos 24 minutos depois que Thiago Heleno foi travado dentro da área e caiu. Na sequência, confusão na área atleticana, bola tirada em cima da linha, até que Rony derrubou Guitierrez e o árbitro anotou o pênalti. Na cobrança, Pérez acertou o travessão.

O técnico Tiago Nunes, já pensando na volta, colocou o volante Wellington no lugar o meia Raphael Veiga. Bom lançamento para Rony, aos 34 minutos, e Vieira deixou a meta para interceptar. Aos 38 minutos, Bruno Guimarães recebeu de Nikão, limpou a marcação, mas ficou sem a bola no momento do arremate. Piedrahita teve a chance de cabecear com liberdade, aos 44 minutos, mas mandou para fora a oportunidade da virada.

JUNIOR BARRANQUILLA (COL) 1 X 1 ATLÉTICO PARANENSE (BRA)

Local: Estádio Roberto Meléndez, em Barranquilla (Colômbia)

Data: 05/12/2018, quarta-feira

Horário: 22h45 (de Brasília)

Árbitro: Diego Haro (Peru)

Assistentes: Jonny Bossio (Peru) e Victor Raez (Peru)

Árbitro de vídeo: Gery Vargas [Bolívia] Árbitros de vídeo assistentes: Alexis Hererra (Venezuela) e Carlos Astroza (Chile)

Cartões amarelos: Rafael Pérez (Junior); Léo Pereira, Bruno Guimarães e Thiago Heleno (Atlético-PR)

Gols

JUNIOR: Pablo, aos 04 minutos do segundo tempo

ATLÉTICO-PR: Yony González, aos 07 minutos do segundo tempo

JUNIOR: Viera, German Gutiérrez, Rafael Pérez, Marlon Piedrahita e Jefferson Gómez; James Sánchez (Moreno), Luis Díaz, Jarlan Barrera e Víctor Cantillo; Luis Narváez (Sebastian Hernández) e Yony González (Luis Ruíz)

Técnico: Julio Comesaña

ATLÉTICO-PR: Santos; Jonathan, Léo Pereira, Thiago Heleno e Renan Lodi; Bruno Guimarães, Lucho González (Marcinho) e Raphael Veiga (Wellington); Marcelo Cirino, Nikão e Pablo (Rony).

Técnico: Tiago Nunes