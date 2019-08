Erik brilha e Botafogo garante a vaga na Copa Sul-Americana

O Botafogo garantiu a vaga para a segunda fase da Copa Sul-Americana ao derrotar o Defensa Y Justicia da Argentina por 3 a 0, em partida disputada na noite desta quarta-feira, no estádio Norberto Tomaghello. O atacante Erik, que já havia marcado o gol da vitória na partida de ida, no Engenhão, voltou a ser o destaque do time carioca, marcando duas vezes. Alex Santana, em belo chute do meio-campo, definiu o resultado a favor do Alvinegro de General Severiano. O gol de Alex Santana foi aplaudido, inclusive, pela torcida argentina.

Apesar de pressionado durante a maior parte do jogo, o Botafogo soube se defender com eficiência e criar condições para decidir a partida, até com certa facilidade. A partir da metade do segundo tempo, a equipe dirigida por Zé Ricardo passou a atuar com dez jogadores porque o lateral Marcinho foi expulso, quando vencia por 1 a 0, mas não perdeu a serenidade e ainda ampliou a vantagem diante de um adversário desesperado.

O jogo – O Defensa y Justicia começou a partida no ataque, tentando descontar a vantagem da equipe brasileira, logo no início. Antes do primeiro minuto, Barboza, de cabeça, levou perigo ao gol defendido por Gatito Fernández.

Aos sete minutos, o lateral-esquerdo Delgado se livrou com facilidade de Erik e cruzou na área para a a cabeçada de Castro, mas o jogador do time argentino mandou a bola para fora.

Sufocado pela pressão da equipe portenha, o Botafogo não conseguia se organizar para chegar ao ataque. Aos dez minutos, em outra cabeçada, Delgado mandou para o gol, mas a bola acabou nas mãos de Gatito. Um minuto depois, Marcinho falhou e Gatito precisou se virar para evitar que a bola entrasse.

Os zagueiros alvinegros tinham muito trabalho para rebater as bolas lançadas pelos argentinos na área da equipe dirigida por Zé Ricardo. Aos 17 minutos, Gatito Fernández evitou o gol argentino ao espalmar para escanteio um chute forte de Alexis Castro. Com 20 minutos de jogo, o Botafogo não tinha criado uma só jogada de ataque e se limitava a tentar evitar que o Defensa marcasse.

Só aos 26 minutos é que o Botafogo criou a primeira jogada de perigo em cobrança de falta, mas o cruzamento de Luiz Fernando foi parar nas mãos do goleiro Unsain.

Aos 30, foi a vez do zagueiro Gabriel bloquear uma conclusão perigosa de Martinez. Os jogadores argentinos pediram a marcação de pênalti, alegando que a bola havia batido na mão do jogador alvinegro.

Dois minutos depois, o Botafogo criou a primeira grande chance para marcar. Rodrigo Pimpão cruzou e Kieza desviou de joelho, mas a bola saiu bem perto da trave defendida por Unsain.

Aos 42 minutos, Alexis Castro, o mais habilidoso da equipe, cruzou para a área. Gatito Fernandez não conseguiu desviar, mas não apareceu nenhum jogador argentino para completar a jogada.

Nos acréscimos do primeiro tempo, o time da casa aumentou a pressão e Gabriel aliviou o perigo, quando Gatito já estava fora do gol e sem chances de intervir na jogada.

O Botafogo voltou sem mudanças para o segundo tempo. E o panorama do primeiro tempo se repetiu nos primeiros minutos. O Defensa todo no ataque e o Alvinegro carioca recuado, mantendo apenas o atacante Kieza entre os zagueiros argentinos. Aos seis minutos, Aliseda recebeu na direita, se livrou de Jonathan e bateu por cima do gol defendido por Gatito.

Um minuto depois, no primeiro ataque do segundo tempo, o Botafogo marcou o primeiro gol. O atacante Erik recebeu grande lançamento de Jean, ganhou da zaga na velocidade e bateu na saída do goleiro Unsain.

O técnico da equipe argentina decidiu tornar sua equipe mais ofensiva e colocou o atacante Nicolás Fernandez na vaga do lateral-esquerdo Delgado. E, na primeira participação, Nicolás perdeu uma grande chance para empatar, ao receber livre na pequena área e bater para fora, frustrando a torcida que está pronta para festejar.

A partir dos 23 minutos, o Botafogo passou a jogar com um homem a menos. O lateral-direito Marcinho deixou o braço no rosto de um adversário e recebeu cartão vermelho.

Para tentar arrumar o sistema defensivo, Zé Ricardo colocou Helerson formando a dupla de zaga com Gabriel e deslocou Marcelo Benevenuto para a lateral direita. Kieza deixou o campo e apenas Erik ficou numa posição mais avançada.

Aos 29 minutos, mesmo inferiorizado numericamente, o Botafogo ampliou a vantagem. Rodrigo Pimpão recebeu na área e foi derrubado por Leonel Miranda. Pênalti que Erik converteu, batendo no canto esquerdo, sem chances para o goleiro Unsain.

Aos 35 minutos, o meia Alex Santana percebeu o goleiro Unsain adiantado e mandou por cobertura para marcar o terceiro gol. Santana foi muito festejado pelos companheiros pela bonita conclusão.

FICHA TÉCNICA

DEFENSA Y JUSTICIA-ARG 0 X 3 BOTAFOGO-BRA

Local: Estádio Norberto Tomaghello, em Florencio Varela (Argentina)

Data: 20 de fevereiro de 2019 (Quarta-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Diego Haro (Peru)

Assistentes: Jonny Bossio (Peru) e Jesus Sanchez (Peru)

Cartão Amarelo: Alexis Castro, Barboza, Nicolás Fernandez(Def); Luiz Fernando, Jean, Gatito Fernández, Rodrigo Pimpão(Bota)

Cartão Vermelho: Marcinho(Bota)

Gols:

BOTAFOGO: Erik, aos sete e 29 minutos e Alex Santana, aos 35 minutos do segundo tempo

DEFENSA Y JUSTICIA: Unsain, Tripichio, Martinez, Barboza e Delgado(Nicolás Fernandez); Villarruel(Leonel Miranda), Blanco, Alexis Castro e Merlini(Matias Rojas); Aliseda e Fernando Márquez

Técnico: Sebastián Beccacece

BOTAFOGO: Gatito Fernández, Marcinho, Marcelo Benevenuto, Gabriel e Jonathan(Gilson); Jean, Alex Santana e Luiz Fernando: Rodrigo Pimpão, Erik e Kieza(Helerson)

Técnico: Zé Ricardo