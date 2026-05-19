Dorival conta com retorno de dupla do São Paulo para pegar o Millonarios; veja escalações

O São Paulo enfrenta o Millonarios, da Colômbia, logo mais, às 21h30 (de Brasília), pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, no Morumbis. Para a sua estreia no comando do Tricolor Paulista em sua terceira passagem, Dorival Júnior colocou na equipe titular dois jogadores que retornaram do departamento médico. Veja as escalações.

Escalação do São Paulo

O novo comandante do São Paulo ganhou boas notícias para escalar o time. Alan Franco e Luciano, entregues ao departamento médico do São Paulo nos últimos compromissos, estão de volta e na equipe titular do Tricolor. No entanto, o time paulista segue com uma série de desfalques.

No setor defensivo, Maheus Dória assumiu a vaga de Sabino, enquanto Enzo Díaz venceu a disputa com Wendell na lateral esquerda. Cauly não foi relacionado e Ferreira ganhou uma oportunidade no ataque.

Desta maneira, o Tricolor vem a campo com: Rafael, Lucas Ramon, Alan Franco, Matheus Dória e Enzo Díaz; Danielzinho e Bobadilla; Luciano, Artur, Calleri e Ferreira. Técnico: Dorival Júnior.

Desfalques : Alan Franco (estiramento no adutor direito), Marcos Antônio (músculo reto femoral direito) e Luciano (edema no músculo posterior da coxa direita), Rafael Tolói (dores na panturrilha esquerda), Pablo Maia (recupera forma física após fratura na face), Maik (afastado), Arboleda (afastado) .

: Alan Franco (estiramento no adutor direito), Marcos Antônio (músculo reto femoral direito) e Luciano (edema no músculo posterior da coxa direita), Rafael Tolói (dores na panturrilha esquerda), Pablo Maia (recupera forma física após fratura na face), Maik (afastado), Arboleda (afastado) . Pendurados: ninguém.

🇾🇪 Vestiário pronto para mais um desafio pela CONMEBOL Sul-Americana! #VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/c5dzjDJl0G — São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 19, 2026

Escalação do Millonarios

Comandado por Fabián Bustos, técnico com passagem pelo Santos, o Millonarios chega embalado apesar da eliminação no Campeonato Colombiano. A equipe vive sequência de seis jogos sem derrotas, com quatro vitórias e dois empates, e segue viva na disputa da Copa nacional. O time, porém, terá novamente o desfalque do experiente atacante Radamel Falcao García, de 40 anos, que segue fora após sofrer uma fratura na face.

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O Millonarios entra no gramado do Morumbis com: Novoa, Sarabia, Llinás, Arias e Valencia; Ureña, Mateo García, David Silva e Darwin Quintero; Leo Castro e Contreras. Técnico: Fabián Bustos.

Desfalques: Falcao García (lesão na face).

Falcao García (lesão na face). Pendurados: ninguém.

Como chegam as equipes?

O São Paulo chega para o confronto buscando confirmar a classificação à próxima fase da Copa Sul-Americana. Líder do Grupo C, o Tricolor segue invicto na competição, com duas vitórias e dois empates. Apesar da eliminação precoce para o Juventude na Copa do Brasil, a equipe faz campanha sólida no Campeonato Brasileiro, ocupando a quarta colocação, com 24 pontos.

O momento recente, porém, liga o sinal de alerta: o time não vence há seis partidas, acumulando três empates e três derrotas desde o triunfo sobre o Mirassol, em 25 de abril. Em sua estreia, portanto, Dorival espera recolocar o São Paulo no caminho das vitórias.

Já o Millonarios encara a partida como decisiva na luta por uma vaga no mata-mata da Sul-Americana. Terceiro colocado do grupo, com sete pontos, o clube colombiano precisa de resultados positivos nas rodadas finais para seguir vivo na competição continental.

No cenário nacional, a campanha na Apertura ficou abaixo das expectativas, com a equipe terminando apenas na décima posição.

Arbitragem de São Paulo x Millonarios