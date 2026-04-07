Deportivo Cuenca x Santos pela Sul-Americana: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

O Santos volta a campo nesta quarta-feira, pela estreia da Copa Sul-Americana. O Alvinegro Praiano visita o Deportivo Cuenca, no Estádio Alejandro Serrano Aguilar, em Cuenca (EQU). A partida será às 19h. (de Brasília).
Onde assistir Deportivo Cuenca x Santos ao vivo?
- TV: ESPN (fechado).
- Streaming: Disney+ (pago).
- Tempo real: Gazeta Esportiva.
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— Santos FC (@SantosFC) April 7, 2026
Como o Deportivo Cuenca chega ao confronto?
No Equador, o Deportivo Cuenca não mantém constância: são duas vitórias, dois empates e uma derrota nas últimas cinco partidas. Assim, no campeonato local, a equipe está na quinta posição, com 11 pontos em sete jogos.
Como o Santos chega ao confronto?
O Santos também não chega ao duelo em boa fase. Vindo de derrota por 3 a 1 para o Flamengo, o Alvinegro Praiano venceu apenas um dos cinco últimos jogos. Além disso, a equipe de Cuca está na 15ª posição do Campeonato Brasileiro, próximo da zona de rebaixamento.
Estatísticas
Deportivo Cuenca no Equatoriano
4 vitória, 2 empates e 2 derrotas
10 gols marcados
5 gols sofridos
Artilheiros: Nicolás Leguizamón (2 gols)
Santos no Brasileirão
2 vitórias, 4 empates e 4 derrotas
13 gols marcados
16 gols sofridos
Artilheiro: Neymar e Gabigol (3 gols)
Prováveis escalações
Provável escalação do Deportivo Cuenca
Facundo Ferrero; Carlos Arboleda, Santiago Postel, Patricio Boolsen e Stalin Morocho; Édison Vega, Bryan García, Melvin Díaz; David González, Lucas Mancinelli e Nicolás Leguizamón
Técnico: Jorge Celico
Provável escalação do Santos
Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Oliva, Gustavo Henrique e Gabriel Bontempo; Rony, Thaciano e Barreal
Técnico: Cuca
Arbitragem de Deportivo Cuenca x Santos
- Árbitro: Gery Vargas (BOL)
- Assistentes: José Antelo (BOL) e Edwar Saavedra (BOL)
- VAR: Jorge Justiniano (BOL).
Ficha técnica
Deportivo Cuenca x Santos | 1ª rodada da Copa Sul-Americana
Data e hora: 08/04 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)
Local: Estádio Alejandro Serrano Aguilar, em Cuenca, no Equador.
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