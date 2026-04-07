Deportivo Cuenca x Santos pela Sul-Americana: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

O Santos volta a campo nesta quarta-feira, pela estreia da Copa Sul-Americana. O Alvinegro Praiano visita o Deportivo Cuenca, no Estádio Alejandro Serrano Aguilar, em Cuenca (EQU). A partida será às 19h. (de Brasília).

Onde assistir Deportivo Cuenca x Santos ao vivo?

TV: ESPN (fechado).

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Disney+ (pago). Tempo real: Gazeta Esportiva.

Santa Ana de los Ríos de Cuenca. 🇪🇨📍 pic.twitter.com/0nzLtCxc8U — Santos FC (@SantosFC) April 7, 2026

Como o Deportivo Cuenca chega ao confronto?

No Equador, o Deportivo Cuenca não mantém constância: são duas vitórias, dois empates e uma derrota nas últimas cinco partidas. Assim, no campeonato local, a equipe está na quinta posição, com 11 pontos em sete jogos.

Como o Santos chega ao confronto?

O Santos também não chega ao duelo em boa fase. Vindo de derrota por 3 a 1 para o Flamengo, o Alvinegro Praiano venceu apenas um dos cinco últimos jogos. Além disso, a equipe de Cuca está na 15ª posição do Campeonato Brasileiro, próximo da zona de rebaixamento.

Estatísticas

Deportivo Cuenca no Equatoriano

4 vitória, 2 empates e 2 derrotas

10 gols marcados

5 gols sofridos

Artilheiros: Nicolás Leguizamón (2 gols)

Santos no Brasileirão

2 vitórias, 4 empates e 4 derrotas

13 gols marcados

16 gols sofridos

Artilheiro: Neymar e Gabigol (3 gols)

Prováveis escalações

Provável escalação do Deportivo Cuenca

Facundo Ferrero; Carlos Arboleda, Santiago Postel, Patricio Boolsen e Stalin Morocho; Édison Vega, Bryan García, Melvin Díaz; David González, Lucas Mancinelli e Nicolás Leguizamón

Técnico: Jorge Celico

Provável escalação do Santos

Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Oliva, Gustavo Henrique e Gabriel Bontempo; Rony, Thaciano e Barreal

Técnico: Cuca

Arbitragem de Deportivo Cuenca x Santos

Árbitro: Gery Vargas (BOL)

Assistentes: José Antelo (BOL) e Edwar Saavedra (BOL)

VAR: Jorge Justiniano (BOL).

Ficha técnica

Deportivo Cuenca x Santos | 1ª rodada da Copa Sul-Americana

Data e hora: 08/04 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Alejandro Serrano Aguilar, em Cuenca, no Equador.

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