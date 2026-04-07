Deportivo Cuenca x Santos: confira onde assistir ao duelo da Sul-Americana

O Santos volta a campo nesta quarta-feira, pela primeira rodada da Copa Sul-Americana. O Alvinegro Praiano enfrenta o Deportivo Cuenca-EQU no Estádio Alejandro Serrano Aguilar, em Cuenca (EQU). O duelo está marcado para as 19h (de Brasília).

Onde assistir Deportivo Cuenca x Santos ao vivo?

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Elenco santista treina no Rio de Janeiro antes de viagem para o Equador. pic.twitter.com/486634XLer — Santos FC (@SantosFC) April 6, 2026

Como chegam as equipes?

O Santos chega ao duelo oscilando na temporada. Com uma vitória, três empates e uma derrota nos últimos cinco jogos, o Alvinegro Praiano ocupa a 15ª posição do Campeonato Brasileiro, com 10 pontos. No Equador, o Deportivo Cuenca também não mantém constância: são duas vitórias, dois empates e uma derrota nas últimas cinco partidas. Assim, no campeonato local, a equipe está na quinta posição, com 11 pontos em sete jogos.

Arbitragem

Árbitro: Gery Vargas (BOL)

Assistentes: José Antelo (BOL) e Edwar Saavedra (BOL)

VAR: Jorge Justiniano (BOL).

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