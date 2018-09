Depois de eliminar São Paulo, Colón visita o Junior Barranquilla pela Sul-Americana

Um jogo movimenta nesta quarta-feira a rodada de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Junior recebe o Colón da Argentina, às 21h15 (de Brasília), no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, na Colômbia.

Na etapa anterior o Colón surpreendeu ao eliminar o São Paulo nos pênaltis, após os dois times alternarem triunfos por 1 a 0 como visitantes. Já o Junior fez outro argentino como vítima, o Lanús. A disputa também foi para os pênaltis, com os dois times tendo ganho como anfitriões por 1 a 0.

Quem avançar deste confronto vai duelar nas quartas de final com o vitorioso do embate entre Defensa Y Justicia e Banfield, ambos da Argentina, que ficaram no empate sem gols no primeiro jogo e voltam a duelar nesta quinta-feira. O choque de volta entre Colón e Junior, na Argentina, acontecerá em 4 de outubro.