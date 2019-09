Corinthians inicia disputa com o Del Valle por vaga na final da Sul-Americana

Após dois tropeços, o Corinthians deixa o Campeonato Brasileiro momentaneamente de lado e inicia a disputa por uma vaga na decisão da Copa Sul-Americana nesta quarta-feira, quando faz o duelo de ida da semifinal com o Independiente del Valle, do Equador, na Arena, ás 21h30 (de Brasília).

Após desfalcarem o Timão na derrota para o Fluminense, Manoel e Danilo Avelar devem voltar ao time. O zagueiro passou por um processo de fortalecimento muscular na última semana, enquanto o lateral-esquerdo está recuperado de um problema na região posterior da coxa esquerda. Em contrapartida, Michel Macedo foi liberado para resolver questões particulares e é ausência confirmada.

Apesar de ter adotado o mistério em relação à escalação para a partida, o treinador Fábio Carille deve colocar Vagner Love no comando de ataque e Clayson aberto pela esquerda. O centroavante começou na reserva contra os cariocas, já o ponta descansou pela primeira vez desde a parada da Copa América por conta do acúmulo de cartões amarelos.

“Nós sabemos da importância desse jogo, da dificuldade que vai ser, até porque eles estão na vice-liderança do campeonato local. Vai ser um jogo difícil e temos que nos concentrar e trabalhar para isso. Jogando diante do nosso torcedor, com time deles pressionado pela nossa torcida, precisamos estar concentrados para fazer o resultado o quanto antes para depois não se apertar jogando na altitude, que é muito difícil”, projetou o zagueiro Gil.

Emergente no cenário sul-americano, o Independiente del Valle disputou a elite equatoriana pela primeira vez em 2010. Desde então, engatou boas campanhas nacionais e ganhou notoriedade continental ao ir para final da Libertadores de 2016, quando eliminou o Boca Juniors com direto a vitória na Bombonera e perdeu o título para os colombianos do Atlético Nacional.

Vindo de derrota em confronto direto pela liderança, contra o Maracá, a equipe dirigida pelo espanhol Miguel Ángel Ramírez, de 34 anos, eliminou o Unión Santa Fé-ARG, Universidad Católica-CHI, Caracas-VEN e Independiente-ARG na Sul-Americana e tem como destaques os atacantes Dájome e Cabeza, donos de três gols cada.

“Acho que eles vão se esforçar porque precisam fazer um bom resultado jogando em casa. Ou pelo menos é o que se espera deles, eles sabem que em Quito será muito difícil, então acho que serão fortes desde o início”, disse o espanhol Daniel Nieto.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS-BRA X INDEPENDIENTE DEL VALLE-EQU

Local: Arena Corinthians, em São Paulo (SP)

Data: 18 de setembro de 2019, quarta-feira

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Leodán Gonzalez (URU)

Assistentes: Richard Trinidad (URU) e Miguel Nievas (URU)

VAR: Daniel Fedorczuk (URU)

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Manoel, Gil e Danilo Avelar; Gabriel, Júnior Urso e Mateus Vital; Pedrinho, Vagner Love e Clayson​

Técnico: Fábio Carille

INDEPENDIENTE DEL VALLE: ​Pinos; Preciado, León, Schunke e Segovia; Pellerano, Franco, Mera e Dájome; Sánchez e A. Cabeza

Técnico: Miguel Ángel Ramírez