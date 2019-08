Corinthians enfrenta Wanderers para carimbar classificação na Sul-Americana

Após vitória por 2 a 0 no jogo de ida na Arena, o Corinthians busca carimbar sua classificação na Copa Sul-Americana nesta quinta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), quando enfrenta o Montevideo Wanderers, no Uruguai, pelo jogo de volta das oitavas de final do torneio continental.

A vantagem alvinegra faz com que o Timão possa perder por até um gol de diferença para a equipe uruguaia, ou até por dois, caso anote um gol no estádio Parque Alfredo Víctor Viera. Se confirma a vaga, o Corinthians já tem adversário definido para a próxima fase: o Fluminense, que passou pelo Peñarol.

Mesmo perto da classificação, o técnico Fábio Carille escalará uma equipe forte para o duelo contra o Wanderers, aproveitando parte da equipe que derrotou o Fortaleza no Campeonato Brasileiro e promovendo outras mudanças. A equipe treinada por Carille deverá ter: Cassio; Fagner, Henrique, Gil e Carlos Augusto; Gabriel e Matheus Jesus; Ramiro, Vital, Clayson; Love.

Na defesa, Fagner retorna à escalação titular após ser poupado inicialmente no Ceará, quem também entra é o zagueiro Henrique, que herda vaga de Manoel. Gil segue no lado esquerdo da zaga, agora com Carlos Augusto no lugar de Danilo Avelar na lateral.

No meio-campo, a grande novidade é a entrada de Matheus Jesus, que jogará no lugar de Júnior Urso como dupla de Gabriel. À frente, Ramiro volta ao time, com Pedrinho suspenso e Jadson fora do grupo que viajou ao Uruguai, liberado para resolver problemas pessoais. Mateus Vital segue na equipe após boa atuação contra o Fortaleza. Já Everaldo e Boselli perdem lugar para Clayson e Love no ataque.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Um dos principais objetivos do Timão na temporada, a Sul-Americana é a única competição mata-mata que a equipe de Carille disputa após eliminação na Copa do Brasil para o Flamengo. O torneio também garante vaga direta para a fase de grupos da próxima Libertadores, um dos objetivos do Timão no 2º semestre.

“Acredito em um jogo ainda mais brigado, mas lá eles vão ter que correr atrás de dois gols. Pode ser que a gente possa ter um pouco mais de espaço em contra-ataques. Jogar bem, concentrado, colocar a bola no chão, pra criar oportunidades e sair classificado de lá”, declarou o volante Gabriel em entrevista coletiva durante a semana.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

A equipe brasileira e a uruguaia vivem momentos opostos. Enquanto o Timão está em uma crescente, vindo de quatro partidas sem perder, com três vitórias e um empate, depois da volta da Copa América. Em contrapartida, o Wanderers chega para o confronto com cinco derrotas seguidas na bagagem.

“Às vezes é mais difícil jogar com um time que está em crise, que vai jogar o jogo da vida. Isso torna o jogo mais difícil. Mas a gente também vai jogar o jogo da vida, o Corinthians ainda não tem esse título. A gente sabe que pode ser campeão e entrar na história desse clube. Pode ter certeza que vai ser um jogo bem concentrado da nossa parte”, completou o volante.

A Sul-Americana é o único título em disputa atual que o Corinthians não venceu. O melhor resultado da equipe alvinegra na competição foram as quartas de final de 2005, quando foi eliminada pelo Pumas-MEX.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

FICHA TÉCNICA

MONTEVIDEO WANDERERS x CORINTHIANS

Local: Parque Alfredo Víctor Viera, em Montevidéu (URU)

Data: 1 de julho de 2019, quinta-feira

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Eber Aquino (PAR)

Assistentes: Eduardo Cardozo (PAR) Darío Gaona (PAR)

VAR: Andrés Rojas (COL)

CORINTHIANS: Cassio; Fagner, Henrique, Gil e Carlos Augusto; Gabriel e Matheus Jesus; Ramiro, Vital e Clayson; Love.

Técnico: Fábio Carille

MONTEVIDEO WANDERERS: Arruabarrena; Barrandeguy, Macaluso, Bueno e Morales; López, Veglio, Bravo, Riolfo, Albarracín e Gonzalo Barreto.

Técnico: Román Cuello