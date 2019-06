Conmebol muda pela 2ª vez local da final da Sul-Americana

A Associação Paraguaia de Futebol (APF) anunciou nesta sexta-feira a mudança de local da final da Copa Sul-Americana de 2019. A decisão, que iria acontecer no estádio Defensores Del Chaco, em Assunção, no Paraguai, permanecerá na cidade, mas agora acontecerá no estádio Nueva Olla, do Cerro Porteño.

Essa é a segunda vez que a Conmebol faz mudanças em relação ao lugar em que o título da Sul-Americana será disputado. Antes, a decisão estava prevista para acontecer no Estádio Nacional, em Lima, no Peru. A data, porém, foi mantida: 9 de novembro.

🏟 ¡Cambio de estadio para la Final Única de la #Sudamericana! 🇵🇾 Se jugará en la Nueva Olla de @CCP1912oficial el 9 de noviembre en lugar de en el Defensores del Chaco. pic.twitter.com/qsSz0EXEYz — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) June 22, 2019

“Tratando-se de um evento de grande envergadura que colocará o Paraguai no centro do futebol sul-americano e mundial, temos como objetivo assegurar todos os detalhes para que a grande final única da Sul-Americana seja uma festa e um êxito total”, escreveu a Associação Paraguaia de Futebol (APF) em comunicado oficial.

A mudança de estádio se deveu pelo fato de o Defensores Del Chaco não atender a todas as exigências impostas pela Conmebol para receber a final da Copa Sul-Americana, entre elas o padrão de iluminação.

“A Associação Paraguaia de Futebol continuará com as melhorias previstas para o estádio dos Defensores Del Chaco, para que seja utilizado nas finais de março de 2020 e no início das Eliminatórias para o Mundial do Catar, em 2022”, completou a APF.