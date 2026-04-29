Com reservas, São Paulo empata contra Millonarios e mantém ponta na Sul-Americana

Com um time praticamente reserva, o São Paulo segurou o empate sem gols com o Millonarios-COL na noite desta terça-feira, no Estádio Nemesio Camacho El Campín, em Bogotá (Colômbia), pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Situação na tabela

Com o resultado, o São Paulo garantiu a liderança do Grupo C da Copa Sul-Americana por pelo menos mais uma rodada. O Tricolor alcançou os sete pontos e manteve a invencibilidade no torneio, com duas vitórias e um empate. Do outro lado, o Millonarios chegou aos quatro pontos, mas caiu para a terceira posição com a vitória parcial do O'Higgins sobre o Boston River no outro jogo da chave.

FICHA TÉCNICA

🔵 ⚪ MILLONARIOS-COL 0 x 0 SÃO PAULO 🔴 ⚪ ⚫

🏆 Competição: Copa Sul-Americana (terceira rodada da fase de grupos)

🏟️ Local: Estádio Nemesio Camacho El Campín, em Bogotá (Colômbia)

📅 Data: 28 de abril de 2026 (terça-feira)

⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)

🟨 Cartões amarelos: André Silva, Nicolas e Carlos Coronel (São Paulo)

🟥 Cartões vermelhos: Nenhum

Arbitragem

Árbitro: Juan Benítez (PAR)

Assistentes: Milciades Saldivar (PAR) e José Cuevas (PAR)

VAR: Ulisses Mereles (PAR)

Escalações

MILLONARIOS-COL: Novoa; Sarabia, Llinás, Arias e Valencia (Banguero); Ureña, Mateo García (Angulo), David Silva (Quintero) e Del Castillo (Beckham Castro); Leonardo Castro (Vega) e Contreras.

Técnico: Fabián Bustos

SÃO PAULO: Carlos Coronel; Dória, Alan Franco e Sabino; Cédric Soares, Luan (Negrucci), Djhordney (Bobadilla), Cauly (Lucca) e Nicolas (Wendell); Tapia e André Silva (Ferreira).

Técnico: Roger Machado

Como foi o jogo?

Com quatro minutos de jogo, saiu a primeira finalização do São Paulo no jogo. Tapia foi lançado em profundidade do lado esquerdo, invadiu a grande área e bateu para o gol, mas nas mãos do goleiro Novoa. Aos 16, Cauly cobrou escanteio e Sabino cabeceou por cima do gol. Com 19 minutos, em nova batida de escanteio de Cauly, André Silva subiu de cabeça e quase marcou, mas Sarabia afastou em cima da linha e tirou o gol.

Aos 31 minutos, foi o Millonarios que respondeu. Após cobrança de escanteio, Llinás subiu de cabeça, mas mandou por cima do travessão. Quase em sequência, Valencia cobrou falta direto e errou o alvo. Já nos acréscimos, após cobrança de escanteio, a bola sobrou depois de um bate e rebate e Arias bateu de primeira, mas para fora.

Segundo tempo

Com cinco minutos, o Millonarios chegou com perigo. Leonardo Castro arriscou de fora da área e a bola passou perto da trave, saindo pela linha de fundo. Aos 14 minutos, o São Paulo criou chance com Bobadilla, que alçou bola para Tapia. O chileno finalizou de primeira para defesa de Novoa, mas estava impedido. Minutos depois, após sobra de bola dentro da área, Nicolas bateu de primeira e mandou por cima do gol.

Aos 21 minutos, Quintero recebeu após toque de Contreras, invadiu a área e finalizou, acertando a rede pelo lado de fora. Na sequência, Mateo García arriscou da intermediária e Coronel espalmou. Nos acréscimos do segundo tempo, Contreras fez grande jogada e cruzou na segunda trave. Beckham Castro cabeceou cruzado e Coronel foi buscar, evitando o gol do Millonarios.

Próximos jogos

MILLONARIOS 🔵 ⚪

Alianza FC x Millonarios (19ª rodada do Campeonato Colombiano - Apertura)

(19ª rodada do Campeonato Colombiano - Apertura) Data e horário: 03/05 (domingo), às 17h30 (de Brasília)

Local: Estádio Armando Maestre Pavajeau, em Valledupar (Colômbia)

SÃO PAULO 🔴 ⚪ ⚫