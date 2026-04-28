Cienciano-PER x Atlético-MG: veja aonde assistir ao jogo pela Sul-Americana

Imagem ilustrativa para a matéria
Foto: Pedro Souza / Atlético
Redação foto de perfil

Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 28/04/2026 às 20:00

Cienciano, do Peru, e Atlético-MG se enfrentam na noite desta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Inca Garcilaso de la Vega, em confronto válido pela terceira rodada da Copa Sul-Americana. Enquanto o time peruano lidera o grupo B da competição, com quatro pontos, o Galo é o terceiro, com três.

Onde assistir

O duelo será transmitido ao vivo pela Paramount+ (streaming).

Como chegam as equipes?

Na última rodada da Sula, o Atlético venceu por 2 a 1 o Juventud, do Uruguai. Um triunfo fora de casa pode colocar o time de Eduardo Dominguez na liderança do grupo. Já o Cienciano venceu o Puerto Cabello, da Venezuela, por  2 a 0.

A expectativa é que o time peruano vá com força máxima para o confronto. Já o Galo relacionou apenas três titulares (Everson, Bernard e Pascini) e terá um time reserva.

Prováveis escalações

🔵⚪Cienciano

Espinoza; Nuñez, Amondarain, Becerra e Martinich; Robles, Caparo, Hohberg e Souza; Bandiera e Garces.

Técnico: Horacio Melgarejo.

⚫⚪Atlético-MG

Everson; Preciado, Roman, Alonso e Pascini; Pérez e Aleksander; Bernard (Minda), Reinier (Scarpa) e Dudu; Cauã Soares.

Técnico: Eduardo Dominguez.

Ficha técnica

🔵⚪ Cienciano x Atlético-MG ⚫⚪

Competição: Copa Sul-Americana (3ª rodada)
Data e horário: 29 de abril de 2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)
Local: Estádio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco, no Peru
Transmissão: Paramount+
Árbitro: Yael Falcon Perez (ARG)

