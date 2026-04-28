Cienciano-PER x Atlético-MG: veja aonde assistir ao jogo pela Sul-Americana

Onde assistir
O duelo será transmitido ao vivo pela Paramount+ (streaming).
Como chegam as equipes?
Na última rodada da Sula, o Atlético venceu por 2 a 1 o Juventud, do Uruguai. Um triunfo fora de casa pode colocar o time de Eduardo Dominguez na liderança do grupo. Já o Cienciano venceu o Puerto Cabello, da Venezuela, por 2 a 0.
A expectativa é que o time peruano vá com força máxima para o confronto. Já o Galo relacionou apenas três titulares (Everson, Bernard e Pascini) e terá um time reserva.
Prováveis escalações
🔵⚪Cienciano
Espinoza; Nuñez, Amondarain, Becerra e Martinich; Robles, Caparo, Hohberg e Souza; Bandiera e Garces.
Técnico: Horacio Melgarejo.
⚫⚪Atlético-MG
Everson; Preciado, Roman, Alonso e Pascini; Pérez e Aleksander; Bernard (Minda), Reinier (Scarpa) e Dudu; Cauã Soares.
Técnico: Eduardo Dominguez.
Ficha técnica
🔵⚪ Cienciano x Atlético-MG ⚫⚪
Competição: Copa Sul-Americana (3ª rodada)
Data e horário: 29 de abril de 2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)
Local: Estádio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco, no Peru
Transmissão: Paramount+
Árbitro: Yael Falcon Perez (ARG)