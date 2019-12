Brasileiros conhecem adversários na Sul-Americana; veja confrontos

O sorteio da primeira fase da Copa Sul-Americana 2020 foi realizado na noite desta terça-feira, na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. Sem a presença dos paulistas, seis clubes vão representar o futebol brasileiro e conheceram seus adversários: Fortaleza, Goiás, Bahia, Vasco da Gama, Atlético-MG, Fluminense.

Goiás, Atlético-MG e Fortaleza vão enfrentar Sol de América-PAR, Unión-ARG e Independiente-ARG, respectivamente, e farão o segundo jogo em casa. Fluminense, Bahia e Vasco duelarão com Unión La Calera-CHI, Nacional-PAR e o terceiro representante da Bolívia (ainda não definido), ordenadamente, e decidirão longe de seus domínios.

A competição está programada para ser iniciada no dia 5 de fevereiro com 54 participantes e encerrada no dia sete de novembro no estádio Mario Kempes de Córdoba, na Argentina, em jogo único.

O vencedor disputará a Recopa Sul-Americana 2021 diante do campeão da Copa Libertadores 2020, o Mundial de Clubes 2021 e a Copa Suruga 2021 diante do vencedor da Copa do Japão de 2020. Além disso, garante presença direta na Libertadores de 2021.

Confira os confrontos da Copa Sul-Americana:

Coquimbo Unido-CHI x Aragua-VEN

Bolívia 4 x Vasco da Gama

Bolívia 2 x Emelec-EQU

Plaza Colônia-URU x Zamora-VEN

Bolívia 1 x Melgar-PER

River Plate-URU x Atlético Grau-PER

Unión-ARG x Atlético Mineiro

Nacional-PAR x Bahia

Fénix-URU x El Nacional-URU

Huracán-ARG x Atlético Nacional-COL

Sol de América-PAR x Goiás

Sportivo Luqueño-PAR x Mineros de Guayana-VEN

Vélez Sarsfield-ARG x Aucas-EQU

Bolívia 3 x Millonarios-COL

Lanús-ARG x Universidad Católica-EQU

River Plate-PAR x Deportivo Cali-COL

Argentino Juniors-ARG x Sport Huancayo-PER

Unión La Calera-CHI x Fluminense

Huachipato-CHI x Deportivo Pasto-COL

Audax Italiano-CHI x Real Garcilaso-PER

Independiente-ARG x Fortaleza

Liverpool-URU x Llaneros de Guaranare-VEN