Bragantino x River Plate-ARG pela Sul-Americana: veja prováveis escalações e onde assistir

Nesta quinta-feira, o Red Bull Bragantino recebe o River Plate pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O jogo válido pelo grupo H será realizado no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, a partir das 21h30 (de Brasília).
Onde assistir Bragantino x River Plate?
O jogo terá transmissão da Paramount+.
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Como chegam?
Com uma vitória e uma derrota, o Bragantino ocupa a terceira colocação do grupo H, com três pontos somados. Já o River Plate é líder, com uma vitória e um empate, somando quatro pontos.
Prováveis escalações
Bragantino: Tiago Volpi; Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes e Gabriel; Lucas Barbosa, Eduardo Sasha e Mosquera; Pitta.
Técnico: Vagner Mancini
River Plate: Beltrán; Montiel, Lucas Martínez, Rivero e Acunã; Galván, Aníbal Moreno, Galoppo e Subiabre; Colidio e Salas.
Técnico: Eduardo Coudet
Arbitragem
Árbitro: Wilmar Roldán (COL)
Assistentes: Jhon León (COL) e Jhon Gallego (COL)
VAR: Leonard Mosquera (COL)
Ficha Técnica
Confronto: Bragantino x River Plate
Competição: Copa Sul-Americana - Fase de Grupos (3ª Rodada)
Data e horário: Quinta, 30 de abril de 2026, às 21h30 (de Brasília)
Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)
Transmissão: Paramount+