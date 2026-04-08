Botafogo x Caracas-VEN pela Sul-Americana: veja prováveis escalações e onde assistir

Foto: Vitor Silva/Botafogo
Redação foto de perfil

Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 08/04/2026 às 20:00

Nesta quinta-feira, o Botafogo recebe o Caracas, da Venezuela, em sua estreia na Copa Sul-Americana. O jogo será realizado no estádio Nilton Santos, a partir das 19h (de Brasília), pelo Grupo E.

Onde assistir Botafogo x Caracas?

O jogo terá transmissão da ESPN e Disney+.

Como chegam

Sexto colocado no Brasileirão 2025, o Botafogo chega à Sul-Americana após ser superado pelo Barcelona de Guayaquil, do Equador, na terceira fase da Pré-Libertadores. Já o Caracas venceu o confronto venezuelano contra o Metropolitanos na fase qualificatória da copa continental.

Prováveis escalações

Botafogo: Raul; Vitinho, Ferraresi, Barboza e Alex Telles; Edenílson, Allan e Danilo; Júnior Santos, Arthur Cabral e Matheus Martins.
Técnico: Rodrigo Bellão

Caracas: Benítez; Fereira, Quintero, La Mantia e Yendis; Hernández, Gudinõ, Correa e Covea; Reinoso e Gonzalez.
Técnico: Fernando Aristeguieta

Arbitragem

Kevin Ortega (PER) será o árbitro do confronto.

Ficha Técnica

Confronto: Botafogo x Caracas
Competição: Copa Sul-Americana - Fase de grupos (1ª Rodada)
Data e horário: Quinta, 09 de abril de 2026, às 19h (de Brasília)
Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)
Transmissão: ESPN e Disney+

