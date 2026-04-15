Atlético-MG x Juventud-URU pela Copa Sul-Americana: veja prováveis escalações e onde assisitir

Nesta quinta, o Atlético-MG recebe o Juventud, do Uruguai, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A partida pelo grupo B será realizada no Arena MRV, a partir das 19h (de Brasília).
O primeiro em BeaGalo de mais uma caminhada continental… ⚽️⚔️💥
Nesta quinta-feira, às 19h, na Arena MRV 🏠 pic.twitter.com/yhliYuyRi4
— Atlético (@Atletico) April 15, 2026
Onde assistir Atlético-MG x Juventud?
O jogo terá transmissão da ESPN e do Disney+.
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Como chegam
Na lanterna do grupo A, o Atlético-MG vem em busca de sua primeira vitória na Sul-Americana. Em sua estreia, o clube mineiro perdeu para o Puerto Cabello por 2 a 1, fora de casa. Já o Juventud ficou no empate com o Cienciano em 1 a 1 pela primeira rodada e ocupa a terceira colocação, com um ponto somado.
Prováveis escalações
Atlético-MG: Everson; Preciado, Lyanco, Ruan e Renan Lodi; Alan Franco, Tomáz Pérez e Vitor Hugo; Reinier, Cuello e Hulk.
Técnico: Eduardo Domínguez
Juventud: Sosa; Pernicone, Morosini Pereira, Mas e Mujica; Roldán, Cecchini e Pérez; Pereiro, Cruz e Mimbacas.
Técnico: Sérgio Blanco
Arbitragem
Árbitro: Carlos Ortega (COL)
Assistentes: Alexander Guzman (COL) e Christian Aguirre (COL)
VAR: Nicolas Gallo (COL)
Ficha Técnica
Confronto: Atlético-MG x Juventud
Competição: Copa Sul-Americana - Fase de Grupos (2ª Rodada)
Data e horário: Quinta, 16 de abril de 2026, às 19h (de Brasília)
Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)
Transmissão: ESPN e Disney+