Atlético-MG x Juventud-URU pela Copa Sul-Americana: veja prováveis escalações e onde assisitir

Nesta quinta, o Atlético-MG recebe o Juventud, do Uruguai, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A partida pelo grupo B será realizada no Arena MRV, a partir das 19h (de Brasília).

O primeiro em BeaGalo de mais uma caminhada continental… ⚽️⚔️💥 Nesta quinta-feira, às 19h, na Arena MRV 🏠 pic.twitter.com/yhliYuyRi4 — Atlético (@Atletico) April 15, 2026

Onde assistir Atlético-MG x Juventud?

O jogo terá transmissão da ESPN e do Disney+.

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Como chegam

Na lanterna do grupo A, o Atlético-MG vem em busca de sua primeira vitória na Sul-Americana. Em sua estreia, o clube mineiro perdeu para o Puerto Cabello por 2 a 1, fora de casa. Já o Juventud ficou no empate com o Cienciano em 1 a 1 pela primeira rodada e ocupa a terceira colocação, com um ponto somado.

Prováveis escalações

Atlético-MG: Everson; Preciado, Lyanco, Ruan e Renan Lodi; Alan Franco, Tomáz Pérez e Vitor Hugo; Reinier, Cuello e Hulk.

Técnico: Eduardo Domínguez

Juventud: Sosa; Pernicone, Morosini Pereira, Mas e Mujica; Roldán, Cecchini e Pérez; Pereiro, Cruz e Mimbacas.

Técnico: Sérgio Blanco

Arbitragem

Árbitro: Carlos Ortega (COL)

Assistentes: Alexander Guzman (COL) e Christian Aguirre (COL)

VAR: Nicolas Gallo (COL)

Ficha Técnica

Confronto: Atlético-MG x Juventud

Competição: Copa Sul-Americana - Fase de Grupos (2ª Rodada)

Data e horário: Quinta, 16 de abril de 2026, às 19h (de Brasília)

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Transmissão: ESPN e Disney+