Atlético-MG x Cienciano-PER pela Sul-Americana: veja prováveis escalações e onde assistir

Nesta quinta-feira, o Atlético-MG recebe o Cienciano, do Peru, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O confronto válido pelo grupo B será realizado na Arena MRV, em Belo Horizonte, a partir das 19h (de Brasília).
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O primeiro de dois desafios na Arena MRV para fechar a fase de grupos da Sul-Americana! 🔜⚔️🏆 pic.twitter.com/sMzbp4AYnP
— Atlético (@Atletico) May 18, 2026
Onde assistir Atlético-MG x Cienciano?
TV: ESPN
Streaming: Disney+
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Como chegam as equipes?
Com quatro pontos, o Atlético-MG é o lanterna do grupo B e necessita da vitória para continuar com chances de classificação para a próxima fase. O Cienciano, por sua vez, ocupa a liderança do grupo, com sete pontos somados.
Prováveis escalações
⚫⚪Atlético-MG
Everson; Ángelo Preciado, Lyanco, Junior Alonso e Renan Lodi; Alan Franco, Maycon e Bernard; Alan Minda, Mateo Cassierra e Reinier.
Técnico: Eduardo Domínguez.
🔵⚪Cienciano
Gonzalo Falcón; Kevin Becerra, Amondaraín, Claudio Núñez e Marcos Martinich; Ademar Robles, Gerson Barreto, Cristian Souza e Hohberg; Neri Bandiera e Carlos Garcés.
Técnico: Horacio Melgarejo.
Arbitragem de Atlético-MG e Cienciano
- Árbitro: Carlos Ortega (COL)
- Assistentes: Sebastián Vela (COL) e Nataly Arteaga (COL)
- VAR: Carlos Orbe (EQU)
Ficha Técnica
⚫⚪Atlético-MG x Cienciano🔵⚪
Competição: Copa Sul-Americana - Fase de grupos (5ª Rodada)
Data e horário: Quinta, 21 de maio de 2026, às 19h (de Brasília)
Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)
Próximas partidas
Atlético-MG
- Jogo: Corinthians x Atlético-MG
- Competição: Campeonato Brasileiro - 17ª rodada
- Data e horário: Domingo, 24 de maio de 2026, às 18h30 (de Brasília)
- Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
Cienciano
- Jogo: Sport Huancayo x Cienciano
- Competição: Campeonato Peruano - 16ª rodada
- Data e horário: Domingo, 24 de maio de 2026, às 15h15 (de Brasília)
- Local: Estádio Huancayo, em Huancayo (PER)