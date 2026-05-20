Atlético-MG x Cienciano-PER pela Sul-Americana: veja prováveis escalações e onde assistir

Nesta quinta-feira, o Atlético-MG recebe o Cienciano, do Peru, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O confronto válido pelo grupo B será realizado na Arena MRV, em Belo Horizonte, a partir das 19h (de Brasília).

𝟏/𝟐 ⚽️ O primeiro de dois desafios na Arena MRV para fechar a fase de grupos da Sul-Americana! 🔜⚔️🏆 pic.twitter.com/sMzbp4AYnP — Atlético (@Atletico) May 18, 2026

Onde assistir Atlético-MG x Cienciano?

TV: ESPN

Streaming: Disney+

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

Como chegam as equipes?

Com quatro pontos, o Atlético-MG é o lanterna do grupo B e necessita da vitória para continuar com chances de classificação para a próxima fase. O Cienciano, por sua vez, ocupa a liderança do grupo, com sete pontos somados.

Prováveis escalações

⚫⚪Atlético-MG

Everson; Ángelo Preciado, Lyanco, Junior Alonso e Renan Lodi; Alan Franco, Maycon e Bernard; Alan Minda, Mateo Cassierra e Reinier.

Técnico: Eduardo Domínguez.

🔵⚪Cienciano

Gonzalo Falcón; Kevin Becerra, Amondaraín, Claudio Núñez e Marcos Martinich; Ademar Robles, Gerson Barreto, Cristian Souza e Hohberg; Neri Bandiera e Carlos Garcés.

Técnico: Horacio Melgarejo.

Arbitragem de Atlético-MG e Cienciano

Árbitro: Carlos Ortega (COL)

Carlos Ortega (COL) Assistentes: Sebastián Vela (COL) e Nataly Arteaga (COL)

Sebastián Vela (COL) e Nataly Arteaga (COL) VAR: Carlos Orbe (EQU)

Ficha Técnica

⚫⚪Atlético-MG x Cienciano🔵⚪

Competição: Copa Sul-Americana - Fase de grupos (5ª Rodada)

Data e horário: Quinta, 21 de maio de 2026, às 19h (de Brasília)

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Próximas partidas

Atlético-MG

Jogo: Corinthians x Atlético-MG

Corinthians x Atlético-MG Competição: Campeonato Brasileiro - 17ª rodada

Campeonato Brasileiro - 17ª rodada Data e horário: Domingo, 24 de maio de 2026, às 18h30 (de Brasília)

Domingo, 24 de maio de 2026, às 18h30 (de Brasília) Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Cienciano