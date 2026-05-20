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Atlético-MG x Cienciano-PER pela Sul-Americana: veja prováveis escalações e onde assistir

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Foto: Pedro Souza / Atlético
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 20/05/2026 às 20:00

Nesta quinta-feira, o Atlético-MG recebe o Cienciano, do Peru, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O confronto válido pelo grupo B será realizado na Arena MRV, em Belo Horizonte, a partir das 19h (de Brasília).

Onde assistir Atlético-MG x Cienciano?

TV: ESPN
Streaming: Disney+

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Como chegam as equipes?

Com quatro pontos, o Atlético-MG é o lanterna do grupo B e necessita da vitória para continuar com chances de classificação para a próxima fase. O Cienciano, por sua vez, ocupa a liderança do grupo, com sete pontos somados.

Prováveis escalações

⚫⚪Atlético-MG

Everson; Ángelo Preciado, Lyanco, Junior Alonso e Renan Lodi; Alan Franco, Maycon e Bernard; Alan Minda, Mateo Cassierra e Reinier.
Técnico: Eduardo Domínguez.

🔵⚪Cienciano

Gonzalo Falcón; Kevin Becerra, Amondaraín, Claudio Núñez e Marcos Martinich; Ademar Robles, Gerson Barreto, Cristian Souza e Hohberg; Neri Bandiera e Carlos Garcés.
Técnico: Horacio Melgarejo.

Arbitragem de Atlético-MG e Cienciano

  • Árbitro: Carlos Ortega (COL)
  • Assistentes: Sebastián Vela (COL) e Nataly Arteaga (COL)
  • VAR: Carlos Orbe (EQU)

Ficha Técnica
⚫⚪Atlético-MG x Cienciano🔵⚪

Competição: Copa Sul-Americana - Fase de grupos (5ª Rodada)
Data e horário: Quinta, 21 de maio de 2026, às 19h (de Brasília)
Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Próximas partidas

Atlético-MG

  • Jogo: Corinthians x Atlético-MG
  • Competição: Campeonato Brasileiro - 17ª rodada
  • Data e horário: Domingo, 24 de maio de 2026, às 18h30 (de Brasília)
  • Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Cienciano

  • Jogo: Sport Huancayo x Cienciano
  • Competição: Campeonato Peruano - 16ª rodada
  • Data e horário: Domingo, 24  de maio de 2026, às 15h15 (de Brasília)
  • Local: Estádio Huancayo, em Huancayo (PER)

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