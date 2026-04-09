Atlético-MG perde do Puerto Cabello e tropeça em estreia na Sul-Americana

O Atlético-MG tropeçou na estreia da Copa Sul-Americana ao perder para o Puerto Cabello na madrugada desta quinta-feira, por 2 a 1, no Estádio Misael Delgado, em Valência, na Venezuela. O placar foi construído ainda no primeiro tempo. Castillo abriu o marcador, e Dudu deixou tudo igual para o Galo. Já na reta final da etapa inicial, Jiovany Ramos fez o segundo e garantiu a vitória dos donos da casa.

Situação na tabela

Com o resultado, o Atlético-MG estreou com o pé esquerdo na Copa Sul-Americana. O Galo aparece na lanterna do Grupo B, sem pontos. Do outro lado, o Puerto Cabello somou os primeiros três pontos e assumiu a liderança momentânea, uma vez que o outro jogo da chave acontece mais tarde nesta quinta-feira.

FICHA TÉCNICA

🔵🟠 PUERTO CABELLO-VEN 2 x 1 ATLÉTICO-MG ⚫ ⚪

🏆 Competição: Copa Sul-Americana (primeira rodada)

🏟️ Local: Estádio Misael Delgado, em Valência (Venezuela)

📅 Data: 08 de abril de 2026 (quarta-feira)

⏰ Horário: 23h (de Brasília)

🟨 Cartões amarelos: Junior Alonso (Atlético-MG)

🟥 Cartões vermelhos: Nenhum

Arbitragem

Árbitro: Yael Falcón (ARG)

Assistentes: Maximiliano Del Yesso (ARG) e Facundo Rodriguez (ARG)

VAR: Silvio Trucco (ARG)

GOLS

⚽ Castillo, aos 15' do 1ºT (Puerto Cabello)

⚽ Dudu, aos 27' do 1ºT (Atlético-MG)

⚽ Jiovany Ramos, aos 38' do 1ºT (Puerto Cabello)

Escalações

PUERTO CABELLO: Graterol; Vargas, Obradovic, Jiovany Ramos e Rosales (Bortagaray); Gustavo González, Bamba, Júnior Moreno (Pablo Lima); Castillo, Flores (João Barros) e Ponce.

Técnico: Eduardo Sarago

ATLÉTICO-MG: Everson; Preciado, Lyanco, Vitor Hugo e Junior Alonso (Kauã Pascini); Cissé (Alexsander), Igor Gomes (Maycon), Bernard (Reinier) e Gustavo Scarpa; Dudu e Cassierra (Cauã Soares).

Técnico: Eduardo Domínguez

Como foi o jogo?

Com dois minutos de jogo, o Puerto Cabello quase abriu o placar. Flores apareceu do lado direito e cruzou na segunda trave. Ponce subiu sozinho de cabeça e acertou a trave. No rebote, Lyanco afastou.

O Puerto Cabello de fato balançou as redes aos 15 minutos de partida. Ramos alçou bola para dentro da área, Ponce deu uma casquinha de cabeça e a bola sobrou na segunda trave. Castillo pegou de primeira e estufou as redes, sem chances para Everson.

Com 27 minutos, o Atlético-MG deixou tudo igual. O goleiro Graterol saiu jogando errado, Bernard pressionou e roubou. Após um bate e rebate dentro da área, a bola sobrou para Dudu, que só completou para o fundo das redes.

Aos 38 minutos, o Puerto Cabello saiu na frente novamente. Rosales apareceu do lado direito da área e Jiovany Ramos subiu de cabeça, sozinho, e fez o segundo dos donos da casa.

Segundo tempo

A segunda etapa foi bastante equilibrada, com lances de perigo criadas por ambos os lados. O Puerto Cabello, porém, conseguiu mais oportunidades claras de gol e esteve mais próximo de ampliar a vantagem do que o Atlético-MG de empatar a partida.

Com 39 minutos, porém, o Galo teve a bola do jogo para empatar. Após cobrança de falta para dentro da área, Vitor Hugo superou a marcação e subiu para cabecear, mas a bola passou muito perto da trave e foi para fora.

Próximos jogos

🔵 🟠 PUERTO CABELLO

Portuguesa x Puerto Cabello (11ª rodada do Campeonato Venezuelano)

(11ª rodada do Campeonato Venezuelano) Data e horário: 11/04 (sábado), às 18h (de Brasília)

Local: Estádio General Jose Antonio Paez, em Acarigua–Araure (Venezuela)

⚫ ⚪ ATLÉTICO-MG