São Paulo x Vasco: ingressos esgotados para final da Copinha

O clima será total de emoção para a final da Copa São Paulo de Juniores entre São Paulo e Vasco, nesta sexta-feira, no Pacaembu. E com as dependências do estádio lotadas, já que a carga de ingressos para o jogo foi totalmente comercializada.

A Federação Paulista de Futebol comunicou que a venda dos bilhetes foi encerrada ainda nesta quinta-feira. Portanto, não haverá qualquer tipo de comercialização nas bilheterias do Pacaembu.

São Paulo e Vasco jogam a partir das 15h30 (horário de Brasília). Será a revanche da decisão da Copinha de 1992, que teve a equipe carioca como campeã com uma vitória nos pênaltis.

