São Paulo fica no empate com o Operário-PR na estreia da Copinha

O São Paulo não começou a Copa São Paulo de Futebol Júnior como esperava. Neste sábado, o atual campeão da Copinha encarou o Operário-PR no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo, pela primeira rodada, e ficou no empate sem gols.

Com o resultado, o clube do Morumbi chegou ao primeiro ponto conquistado no Grupo 29. Palmeira-RN e EC São Bernardo completam a chave. Agora, o Tricolor encara a equipe potiguar na terça-feira (7), às 21h30 (de Brasília). Mais cedo, às 19h15, o Fantasma encara o time da cidade-sede.

O jogo – As duas equipes fizeram um duelo equilibrado no primeiro tempo. Com poucas chances criadas por ambos os lados, os goleiros não tiveram que trabalhar muito. Atual campeão, o São Paulo enfrentou uma forte marcação do Operário e teve dificuldades no setor de criação.

A melhor oportunidade dos primeiros 45 minutos veio aos 36, pelo lado do Fantasma. Gabriel Vieira pedalou para cima de Anilson, ajeitou para a linha de fundo e finalizou cruzado, exigindo boa intervenção do goleiro Matheus Cunha.

O Tricolor voltou para a etapa final com uma postura mais agressiva, pressionando os adversários. Logo aos três minutos, Ed Carlos levou perigo à meta defendida por Fabrício em cobrança de falta, mas parou em grande defesa do arqueiro.

Pouco organizado, o São Paulo seguiu com a pressão em busca do gol da vitória nos minutos finais e criou grandes chances de marcar. Aos 38 minutos, Maia fez a jogada pela esquerda e tentou a finalização. A bola bateu na marcação e sobrou para Sena, que, livre, mandou para fora. Três minutos depois, Juan recebeu de Sena na marca do pênalti e chutou por cima do travessão, mantendo o 0 a 0 no placar até o apito final.