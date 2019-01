Palmeiras tenta vencer a segunda na Copinha contra o XV

Depois de estrear na Copa São Paulo de Juniores com vitória por 2 a 0 sobre o Galvez-AC na Arena Capivari, o Palmeiras volta a campo neste domingo. Às 21 horas (de Brasília), o Verdinho enfrenta o XV de Piracicaba, que venceu o Capivariano por 4 a 2 e quer surpreender para se manter na liderança do grupo 13.

Com os resultados da primeira rodada, Palmeiras e XV de Piracicaba estão empatados em número de pontos e saldo de gols, mas o time do interior leva vantagem no número de gols marcados. Uma vitória para qualquer dos times pode garantir vaga na segunda fase da competição.

Nesta Copa São Paulo, o Palmeiras tem atuado sem alguns de suas principais promessas. O lateral esquerdo Luan Cândido, os meias Gabriel Menino, Alanzinho e Gabriel Furtado e o atacante Papagaio estão a serviço da Seleção Brasileira de base.

No outro jogo do grupo 13, às 18h45, Capivariano e Galvez se enfrentam tentando continuar vivos na Copa São Paulo. Dependendo do resultado de Palmeiras e XV, o time que sair derrotado pode ser eliminado da competição e disputar a terceira rodada apenas para cumprir tabela.