Grêmio vence Oeste e Copinha terá Gre-Nal na decisão

O Grêmio derrotou o Oeste por 1 a 0, na noite desta quarta-feira, na Arena Barueri, e garantiu vaga na decisão da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

A final contará com o clássico gaúcho entre gremistas e o Internacional, no próximo sábado dia 25, aniversário da cidade de São Paulo, às 10h (Brasília), no Pacaembu.

O único gol da partida saiu já nos minutos finais, aos 34 minutos do 2º tempo, dos pé do atacante Elias, após confusão da defesa do Oeste. O camisa 10 Welliton carregou demais a bola na própria intermediária, Fabrício pressionou e a posse ficou com Elias, que invadiu a área e bateu na saída do goleiro.

Agora, o Grêmio tenta seu primeiro título da Copa São Paulo. O Tricolor Gaúcho chegou apenas uma fez à final, em 1991, mas caiu para a Portuguesa por 4 a 0. Será a primeira final entre gaúchos na história da competição.

Para chegar na decisão, os tricolores bateram União ABC, Chapecoense, Atlético-MG e Vasco, além da equipe paulista. Com o tento desta quarta-feira, o atacante Elias chegou ao seu sexto na competição.