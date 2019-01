Ferroviária critica FPF por manter São Paulo em Araraquara na Copinha

A Ferroviária divulgou nesta quinta-feira nota de repúdio contra a Federação Paulista de Futebol. O motivo foi a decisão da entidade de marcar o jogo da equipe na segunda fase da Copa São Paulo longe da cidade de Araraquara, sede do clube.

Líder do Grupo 7, à frente do São Paulo, a Ferroviária alega que a entidade não utilizou os critérios técnicos para definir os locais das partidas válidas pela segunda fase da principal competição de base do Brasil.

Com o empate por 2 a 2 na última quarta-feira, Ferroviária e São Paulo somaram sete pontos cada ao final da primeira fase. O time de Araraquara ficou com a primeira colocação pelo saldo de gols: 9 a 8. E, por isso, entendeu que lhe cabia seguir atuando em casa.

“A AFE apresenta profunda consternação de todos os colaboradores, atletas e torcedores desta instituição com a decisão da FPF de subverter a lógica do critério técnico para escolha das praças dos jogos da segunda fase da competição. O futebol sai derrotado”, diz trecho da nota.

No regulamento do torneio, contudo, não há qualquer menção sobre essa vantagem. No parágrafo 2 do artigo 2º, a FPF informa que “competirá ao DCO (Departamento de Competições) a designação dos mandos de campo da competição, indicando os locais dos jogos de acordo com critérios técnicos, de segurança e/ou de logística”.

O time grená enfrentará o Velo Clube em Rio Claro, na próxima sexta-feira, às 19 horas (de Brasília). No mesmo dia, mas a partir das 19h15, o São Paulo medirá forças com o Rio Claro, em Araraquara.

“É um enorme desestimulo à competição. O trabalho árduo feito cotidianamente para a construção de um projeto para o desenvolvimento do futebol paulista é, nesse momento, duramente golpeado diante dos patrocinadores locais e do povo de Araraquara, que ontem [quarta-feira] lotou o estádio, fervoroso com futebol e hoje [quinta-feira] acordou entristecido, desprestigiado e descrente do futebol e de nossas instituições”, completa a Ferroviária em nota.