Federação Paulista divulga tabela de domingo da Copinha

Os últimos classificados da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior foram definidos nesta sexta-feira. Desta forma, a Federação Paulista divulgou a tabela com os 16 jogos de domingo da segunda etapa do torneio.

Enquanto Corinthians e Santos têm compromissos no sábado, os outros dois grandes do estado entram em campo no domingo. Às 16 horas (de Brasília), o Palmeiras enfrenta o Sertãozinho, em Araraquara.

Já às 21 horas, o São Paulo enfrentará o Flamengo-SP, em São Bernardo do Campo. Os outros 16 jogos da segunda fase serão realizados neste sábado.

Confira abaixo todos os jogos da segunda fase:

SÁBADO

11h Vitória x Paraná – Jaú

11h Desportivo Brasil x Capivariano – Porto Feliz

11h Botafogo-SP x Botafogo-RJ – Assis

13h45 Internacional-RS x Volta Redonda – Capivari

15h Joinville-SC x Tanabi – Tanabi

15h Juventude-RS x Francana – Cravinhos

15h Tupi-MG x Gama-DF – Indaiatuba

15h Taboão da Serra x Ituano – Embu das Artes

16h Santos x Ponte Preta – Osvaldo Cruz

16h Novorizontino x Atlético Goianiense – Bauru

16h Red Bull Brasil x Serra-ES – Rio Claro

16h Votuporanguense x Mirassol – Bálsamo

16h Athletico Paranaense x Bahia – Jundiaí

18h30 Fluminense-RJ x CRB-AL – Itu

19h Londrina x Timon-MA – Osvaldo Cruz

21h Corinthians x Cuiabá-MT – Franca

DOMINGO

11h Ceará x Coritiba – Capital/Nacional

11h Grêmio x União ABC-MS – Mogi das Cruzes

11h Chapecoense x Real-DF – Suzano

13h45 Atlético-MG x ABC-RN – Taubaté

15h São Bernardo FC x River-PI – Guaratinguetá

15h Água Santa x Atlético-CE – Diadema

15h Avaí x Trem-AP – Mauá

15h Santa Cruz x Operário-PR – Guarulhos

15h São Bento x São Caetano – Capital/Canindé

16h Sertãozinho x Palmeiras – Araraquara

16h Criciúma x Itapirense – Itapira

16h Cruzeiro x Sport – Barueri

18h30 Vasco x Náutico – Itapira

19h Ferroviária x Goiás – Araraquara

19h Desportiva-PA x Oeste – Osasco

21h São Paulo x Flamengo-SP – São Bernardo do Campo