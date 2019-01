Corinthians e Vasco decidem vaga na decisão da Copa São Paulo

Às 21h30 (horário de Brasília) desta terça-feira, Corinthians e Vasco vão a campo, na Arena Barueri, pelas semifinais da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Enquanto o Timão quer uma vaga na decisão para tentar a conquista de seu 11º título da competição, o Cruzmaltino deseja o bicampeonato da disputa, tendo levantado a taça em 1992, diante do São Paulo.

De acordo com a Federação Paulista de Futebol, medidas de segurança fizeram com que o confronto decisivo da 50ª edição da Copinha tenha cobrança de ingresso. Os preços variam entre 20 e 40 reais.

O Corinthians chega às semifinais após ter passado em primeiro no Grupo 17, com sete pontos conquistados e campanha de duas vitórias e um empate na fase de grupos. No mata-mata, o Timãozinho passou por Porto-PE, Red Bull Brasil, Visão Celeste e Grêmio.

Já os cariocas também alcançaram a liderança de sua chave na Copa SP de Juniores, em grupo que tinha Tubarão, Taubaté e Carajás. Na fase eliminatória, o Cruzmaltino tirou Juventude, Manthiqueira, Coritiba e Volta Redonda da competição.

Camisa 9 do Vasco na disputa, o destaque Tiago Reis elogiou a qualidade do elenco e não negou o possível gostinho especial de conseguir ser campeão do torneio juntamente do posto de artilheiro da Copa São Paulo.

“É a terceira Copinha que eu participo. Esse é o grupo mais qualificado que eu peguei. O time está bem unido e isso é muito importante. Acho que com essa união, nós podemos chegar até a final e vencer o campeonato”, afirmou antes de completar.

“A torcida do Vasco é maravilhosa e eu fico muito feliz com todo esse carinho que venho recebendo nos jogos e nas redes sociais. Meu objetivo mesmo é ser campeão, mas se eu puder ajudar o Vasco a ganhar o título sendo artilheiro vai ser muito emocionante para todos nós. Sou um cara muito gente boa. O que eu posso falar para a torcida do Vasco é que dentro de campo eu vou dar a vida. Graças a Deus venho fazendo muito gols e dedico a toda torcida vascaína”, concluiu.