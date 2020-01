Corinthians bate o Juventude e garante vaga nas oitavas de final da Copinha

O Corinthians está classificado para as oitavas de final da Copinha. Na noite desta segunda-feira, o Timão eliminou o Juventude pelo placar de 3 a 1, no Lanchão, pela terceira fase.

Apesar de não terem feito um primeiro tempo brilhante, os comandados por Dyego Coelho aproveitaram as oportunidades e marcaram duas vezes. Na volta do vestiário, Richard acertou um chute de rara felicidade e sacramentou a vitória.

Com o resultado, o time do Parque São Jorge terá pela frente o Mirassol, que também jogou na noite desta segunda e bateu Joinville por 2 a 0.

A partida começou com as duas equipes se estudando. O Juventude, que foi melhor durante alguns momentos, tinha muita dificuldade para criar jogadas e perigo. Diante disso, o Corinthians começou a se soltar mais, mas insistia na troca de passes na intermediária. Com 11 minutos, Xavier chutou colocado e acertou a trave. Na sequência, Rafael isolou.

Apesar das chances terem se tornado mais raras, o Corinthians teve mais qualidade e foi às redes com Sandoval. Daniel Marcos disparou pelo lado esquerdo e cruzou na medida para o paraguaio estufar as redes. Seis minutos depois, Rafael deixou o dele. Gabriel Pereira recebe a bola na entrada da área e fuzila o gol de Deuner. No rebote, o corinthiano não desperdiçou.

Na volta do vestiário, o Corinthians reafirmou sua soberania. De muito longe, Richard, que já fazia um bom jogo, acertou um belíssimo chute no ângulo. O goleiro adversário tentou chegar, mas a bola morreu no fundo das redes. A partir de então, Coelho promoveu algumas substituições e o Timão diminuiu o ritmo.

O Juventude chegou a descontar no final da segunda etapa. Após boa jogada pelo lado esquerdo, Gilson encontrou o zagueiro Jair, que colocou a cabeça na bola e diminuiu o prejuízo. Logo em seguida, o time do Rio Grande do Sul perturbou o goleiro do Corinthians. Gilson bateu de muito longe, mas a bola parou nas mãos de Guilherme.

Abaixo, confira outros resultados desta segunda-feira:

Londrina 1 x 0 Ponte Preta

Mirassol 2 x 0 Joinville

Paraná 0 x 3 Red Bull Brasil