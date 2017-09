Santos B bate Juventus, e duelo termina em pancadaria

O tempo fechou na vitória do Santos B sobre o Juventus, na Rua Javari, neste domingo, em duelo válido pela 13ª rodada da Copa Paulista. Após o Peixe garantir o triunfo com um gol de Rodolfo no último lance do jogo, jogadores das duas equipes protagonizaram uma briga generalizada em pleno gramado. Dois atletas de cada lado acabaram sendo expulsos.

Precisando da vitória para se manter vivo na briga por uma vaga na próxima fase da competição, o Juventus teve dificuldades para chegar às redes, porém, ainda assim teve algumas chances para se colocar à frente no placar.

Sob forte sol, as duas equipes seguiram protagonizando um duelo equilibrado no segundo tempo, embora o Santos, que jogou com sua equipe B, tenha assustado mais nos 45 minutos complementares.

Já nos acréscimos, em cobrança de escanteio, a equipe alvinegra, enfim, chegou ao gol da vitória com Rodolfo, que aproveitou a sobra dentro da área para estufar as redes e garantir os três pontos. O que os atletas do Santos não esperavam era a fúria dos rivais, que não ficaram satisfeitos com a comemoração do Peixe no gramado e imediatamente partiram para a briga.

Segundo a súmula do árbitro da partida, Danilo da Silva, Patrick, um dos expulsos, gritou uma série de palavras de baixo calão logo após o gol santista. Cesinha, um dos principais nomes do Juventus, acabou atingindo o zagueiro rival com um soco na nuca. Vanillo, outro atleta do Juventus, também agrediu Patrick, chutando o adversário que já se encontrava no chão. Além deles, Diego Cardoso, do Santos, também foi punido com o cartão vermelho.

Sem chances de avançar à segunda fase da Copa Paulista, o Juventus fecha sua participação no campeonato no próximo domingo, contra o São Caetano, às 10h (de Brasília), no Anacleto Campanella. Já o Santos fará o clássico da Baixada contra a Portuguesa Santista, na Vila Belmiro, no mesmo dia e horário. O Peixe é o quarto colocado do Grupo 3 e só depende de si para avançar.